批小英傲慢又權謀 柯文哲：不排斥任何在野的合作

台北市長、民眾黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

2021/12/25 10:41

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲日前批評，台灣現階段面對一個蠻橫的執政黨，卻缺少強而有力的在野黨制衡，今天受訪時他進一步批評，當時小英說「謙卑謙卑再謙卑」，現在看起來是「傲慢傲慢再傲慢」，而且太權謀了，大家都看在眼裡，不太可能把全體台灣人當作白痴，他不排斥任何在野的合作，但要努力讓自己壯大，否則也坐不上談判桌。

柯文哲出席民眾黨「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，被問及昨批評沒有強而有力在野黨，是否認為在野黨間接成為蔡政府幫兇？柯回應，是非對錯台灣人民看在心裡面，當時小英不是說「謙卑謙卑再謙卑？」現在看起來是「傲慢傲慢再傲慢」，而且太權謀了，公投一完馬上推出竹竹合併，每個政治動作都相當權謀，大家也看在眼內，你不太可能把全體台灣人民當作白痴，這種動作太明顯了。

柯文哲感嘆，民進黨當年也不是沒有理想，自己當年出來時很多理念、對台灣的藍圖也是跟民進黨學習的，可是執政那麼多年，該做的事都不做，很多事都是政治權謀，以基隆輕軌為例，總統都宣布了，4年後卻什麼都沒有，現在問還說要往前看，這次怎麼確保不會騙人？用騙的他就很不喜歡，政治還是要正直誠信。

對於在野黨是否集結反制民進黨？柯文哲說，合作之前要確保自己有足夠力量，他不排斥任何合作，但要努力讓自己更壯大，不然力量太小也坐不上談判桌，民眾黨現在力量太小了啦，講白了只有5個不分區立委、3個縣市議員，現實上是不關鍵的少數，在政壇有什麼舉足輕重的力量？

柯文哲也提及，台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，自己反對並提覆議案，卻在國民黨團、民進黨團甲級動員下遭否決，民進黨的人曾當面對他說反對重陽敬老金普發，最後又為了政黨鬥爭和政黨利益，「他們每次開玩笑說藍白合，我說你們才是藍綠合，混在一起」。

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