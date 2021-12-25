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    首頁　>　臺北市

    陳時中：春節後疫情發展見分曉、有必要就縮短第3劑間隔時間

    陳時中表示，明年春節後疫情態勢應該會見分曉。（記者吳亮儀攝）

    陳時中表示，明年春節後疫情態勢應該會見分曉。（記者吳亮儀攝）

    2021/12/25 10:46

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron蔓延速度飛快，我國已有27例境外移入病例，幸好都在邊境被攔截到；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，明年春節過後，疫情發展態勢應該就能見分曉。

    陳時中今天上午出席「指揮中心向COVID-19疫情期間貢獻卓越的第一線防疫英雄致謝」頒獎典禮，會前受訪時被問到，有專家認為疫情在明年春節後會見分曉，陳時中說：「我也這樣認為啦，的確到時候整體發展就更明確，但也不能排除各種變化。」

    陳時中說，例如新冠病毒又出現另一個變種株，那又變得難以預測了，以目前世界兩種變異株Delta和Omicron來看，應該一個月內就能看出一些明確的情況來。

    因應變異株威脅和抗體下降，之前就已開放全民能在接種兩劑疫苗後間隔5個月再接種第3劑加強劑，會不會縮短間隔時間？陳時中說，之前有開過會，已經從6個月縮短到5個月了。

    陳時中說，現在變化很多，例如之前AZ沒有第三劑的報告，因此我國的第三劑接種疫苗廠牌沒有AZ，但最近牛津大學有做出研究，效果也好，因此會交給專家討論。

    陳時中強調，疫情變化快，新的研究也很多，因此我國會隨時因應變化，也會尊重專家們的討論。

    h4>相關新聞請見︰

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    陳時中今天於COVID-19「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮致詞，感謝各界防疫英雄守護臺灣。（中央流行疫情指揮中心提供）

    陳時中今天於COVID-19「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮致詞，感謝各界防疫英雄守護臺灣。（中央流行疫情指揮中心提供）

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