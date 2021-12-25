酒店碰撞掏槍射中大腿！ 16人走廊大亂鬥全送辦

王男與莊男酒後在大安區忠孝東路四段酒店碰撞，爆發激烈口角，王男竟掏槍連開4發，打中莊男右大腿，2方人馬在店內爆發混戰，王男頭部也遭毆掛彩。（記者闕敬倫翻攝）

2021/12/25 09:30

〔記者闕敬倫／台北報導〕北市大安區忠孝東路某酒店今晨發生槍擊大亂鬥，王男與莊男酒後在走廊碰撞，爆發激烈口角，王男竟掏槍連開4槍，打中莊男右大腿，2方人馬在店內爆發大亂鬥，王男頭部也遭毆掛彩；警方獲報到場，當場壓制住16名鬧事者，全帶返所內偵訊，警訊後均依法送辦。

今天清晨5時許，王男前往忠孝東路四段一間酒店9樓飲酒作樂，在走廊上與莊男發生肢體碰撞，2人疑酒後失控互嗆，王男竟掏出身上的手槍，朝莊男射擊4發，其中一發命中目標，傷及莊男的右大腿。

雙方友人得知消息後，紛紛衝出包廂找對方算帳，16人在酒店內打成一團，業者、員工眼見一發不可收拾，趕緊通報警方到場。

轄區派出所警力趕抵查探，先控制住打群架的16人，再將右大腿中彈的莊男與開槍後頭部遭毆受傷的王男，分送台北仁愛醫院及國泰醫院救治，並將其餘14人等帶回釐清。

王男供稱，他和莊男在酒店走道擦撞，2人都酒意上頭，一陣互嗆過後，他才忍不住拿出隨身手槍朝莊男射擊。

警方調查，王男預藏的手槍為制式槍枝，且身上還有2枚彈殼與7發子彈，訊後將他依違反槍砲刀彈管制條例及殺人未遂罪嫌移送台北地檢，另將莊男和其他14人等，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方調查，王男預藏的手槍為制式槍枝，且身上還有2枚彈殼與7發子彈，訊後將他依違反槍砲刀彈管制條例及殺人未遂罪嫌移送台北地檢。（記者闕敬倫翻攝）

王男清晨在忠孝東路四段一間酒店9樓走廊，與莊男發生肢體碰撞，2人疑酒後失控互嗆，王男竟掏出身上的手槍，朝莊男射擊4發，其中一發傷及莊男的右大腿。 （記者闕敬倫翻攝）

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