為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    酒店碰撞掏槍射中大腿！ 16人走廊大亂鬥全送辦

    王男與莊男酒後在大安區忠孝東路四段酒店碰撞，爆發激烈口角，王男竟掏槍連開4發，打中莊男右大腿，2方人馬在店內爆發混戰，王男頭部也遭毆掛彩。（記者闕敬倫翻攝）

    王男與莊男酒後在大安區忠孝東路四段酒店碰撞，爆發激烈口角，王男竟掏槍連開4發，打中莊男右大腿，2方人馬在店內爆發混戰，王男頭部也遭毆掛彩。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/12/25 09:30

    〔記者闕敬倫／台北報導〕北市大安區忠孝東路某酒店今晨發生槍擊大亂鬥，王男與莊男酒後在走廊碰撞，爆發激烈口角，王男竟掏槍連開4槍，打中莊男右大腿，2方人馬在店內爆發大亂鬥，王男頭部也遭毆掛彩；警方獲報到場，當場壓制住16名鬧事者，全帶返所內偵訊，警訊後均依法送辦。

    今天清晨5時許，王男前往忠孝東路四段一間酒店9樓飲酒作樂，在走廊上與莊男發生肢體碰撞，2人疑酒後失控互嗆，王男竟掏出身上的手槍，朝莊男射擊4發，其中一發命中目標，傷及莊男的右大腿。

    雙方友人得知消息後，紛紛衝出包廂找對方算帳，16人在酒店內打成一團，業者、員工眼見一發不可收拾，趕緊通報警方到場。

    轄區派出所警力趕抵查探，先控制住打群架的16人，再將右大腿中彈的莊男與開槍後頭部遭毆受傷的王男，分送台北仁愛醫院及國泰醫院救治，並將其餘14人等帶回釐清。

    王男供稱，他和莊男在酒店走道擦撞，2人都酒意上頭，一陣互嗆過後，他才忍不住拿出隨身手槍朝莊男射擊。

    警方調查，王男預藏的手槍為制式槍枝，且身上還有2枚彈殼與7發子彈，訊後將他依違反槍砲刀彈管制條例及殺人未遂罪嫌移送台北地檢，另將莊男和其他14人等，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

    警方調查，王男預藏的手槍為制式槍枝，且身上還有2枚彈殼與7發子彈，訊後將他依違反槍砲刀彈管制條例及殺人未遂罪嫌移送台北地檢。（記者闕敬倫翻攝）

    警方調查，王男預藏的手槍為制式槍枝，且身上還有2枚彈殼與7發子彈，訊後將他依違反槍砲刀彈管制條例及殺人未遂罪嫌移送台北地檢。（記者闕敬倫翻攝）

    王男清晨在忠孝東路四段一間酒店9樓走廊，與莊男發生肢體碰撞，2人疑酒後失控互嗆，王男竟掏出身上的手槍，朝莊男射擊4發，其中一發傷及莊男的右大腿。 （記者闕敬倫翻攝）

    王男清晨在忠孝東路四段一間酒店9樓走廊，與莊男發生肢體碰撞，2人疑酒後失控互嗆，王男竟掏出身上的手槍，朝莊男射擊4發，其中一發傷及莊男的右大腿。 （記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呼巴掌、用腳猛踹大學生頭部 瑪莎3煞殺人未遂等罪起訴
    2021/12/24 12:08

    呼巴掌、用腳猛踹大學生頭部 瑪莎3煞殺人未遂等罪起訴
    替美眉慶生反目！兩掛人馬鬥毆1人被刺重傷 警速逮6人嚴辦
    2021/12/12 12:37

    替美眉慶生反目！兩掛人馬鬥毆1人被刺重傷 警速逮6人嚴辦

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    苗栗街頭聚眾鬥毆1男遭砍倒臥 7煞落網主嫌收押
    2021/09/11 09:27

    苗栗街頭聚眾鬥毆1男遭砍倒臥 7煞落網主嫌收押
    酒後起衝突！3男KTV前亮刀砍人
    2018/03/09 17:15

    酒後起衝突！3男KTV前亮刀砍人

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播