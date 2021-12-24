批國土規劃淪職涯規劃 民眾黨酸修地制法「英人設市」

台灣民眾黨今晚在臉書發文大酸「英人設市」，直指執政黨讓國土規劃淪為職涯規劃。（民眾黨提供）

2021/12/24 21:57

〔記者陳昀／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法修正草案」，立法院民進黨團原擬在今天院會提案逕付二讀，在國民黨團杯葛下撤回，改交付委員會審查。台灣民眾黨今晚在臉書發文大酸「英人設市」，直指執政黨為了特定市長的仕途趕著修法，國土規劃淪為職涯規劃。

民眾黨指出，新竹科學園區橫跨新竹市、新竹縣和苗栗縣，竹竹併根本無法涵蓋整個竹科，若是為了解決竹科生活圈的土地、交通問題，其實只要竹竹苗3個縣市政府坐下來協調，就可以解決，合併並不是唯一解方。

民眾黨批評，2017年曾傳出時任行政院長的賴清德正研擬行政區重劃和財政收支劃分法修法，新竹市政府當時回應「沒有聽說」，但今年9月新竹市長林智堅忽然倡議合併升格，民進黨團也趕修法進度，請問過去的討論和疑慮，通通都迎刃而解了嗎？

民眾黨提到，台灣過去縣市合併升格，都需經過溝通協調、凝聚民意，「由下而上」經議會討論、送行政院核定，再經過數年「準直轄市」過渡，才升格為直轄市，唯獨這次竹竹合併是「由下而上」。

民眾黨質疑，真的需要那麼急嗎？其實升格直轄市未必能獲得更多財源，例如台南縣市合併後獲得的統籌分配款竟比合併前相加還要低，自籌款比例反而提高，如果升格門檻不需兼顧人口數，那麼六都就能輕易變成九都，排擠其他非直轄市的統籌分配款，「富都窮縣」的情形恐越來越嚴重，因此，不該為了個人利益，把國土規劃變成職涯規劃。

民眾黨痛批，有爭議就封殺討論，為達到政黨目的就逕付二讀，已經成為民進黨政府挾帶人數暴力、強過法案的大絕招，但人民眼睛是雪亮的，這些鴨霸的作為會被歷史記住。

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