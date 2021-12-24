為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    批國土規劃淪職涯規劃 民眾黨酸修地制法「英人設市」

    台灣民眾黨今晚在臉書發文大酸「英人設市」，直指執政黨讓國土規劃淪為職涯規劃。（民眾黨提供）

    台灣民眾黨今晚在臉書發文大酸「英人設市」，直指執政黨讓國土規劃淪為職涯規劃。（民眾黨提供）

    2021/12/24 21:57

    〔記者陳昀／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法修正草案」，立法院民進黨團原擬在今天院會提案逕付二讀，在國民黨團杯葛下撤回，改交付委員會審查。台灣民眾黨今晚在臉書發文大酸「英人設市」，直指執政黨為了特定市長的仕途趕著修法，國土規劃淪為職涯規劃。

    民眾黨指出，新竹科學園區橫跨新竹市、新竹縣和苗栗縣，竹竹併根本無法涵蓋整個竹科，若是為了解決竹科生活圈的土地、交通問題，其實只要竹竹苗3個縣市政府坐下來協調，就可以解決，合併並不是唯一解方。

    民眾黨批評，2017年曾傳出時任行政院長的賴清德正研擬行政區重劃和財政收支劃分法修法，新竹市政府當時回應「沒有聽說」，但今年9月新竹市長林智堅忽然倡議合併升格，民進黨團也趕修法進度，請問過去的討論和疑慮，通通都迎刃而解了嗎？

    民眾黨提到，台灣過去縣市合併升格，都需經過溝通協調、凝聚民意，「由下而上」經議會討論、送行政院核定，再經過數年「準直轄市」過渡，才升格為直轄市，唯獨這次竹竹合併是「由下而上」。

    民眾黨質疑，真的需要那麼急嗎？其實升格直轄市未必能獲得更多財源，例如台南縣市合併後獲得的統籌分配款竟比合併前相加還要低，自籌款比例反而提高，如果升格門檻不需兼顧人口數，那麼六都就能輕易變成九都，排擠其他非直轄市的統籌分配款，「富都窮縣」的情形恐越來越嚴重，因此，不該為了個人利益，把國土規劃變成職涯規劃。

    民眾黨痛批，有爭議就封殺討論，為達到政黨目的就逕付二讀，已經成為民進黨政府挾帶人數暴力、強過法案的大絕招，但人民眼睛是雪亮的，這些鴨霸的作為會被歷史記住。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹竹合併升格 馬英九質疑沒有正當性
    2021/12/24 20:17

    竹竹合併升格 馬英九質疑沒有正當性
    批地制法修法因人設事 國民黨團：「惡奴欺主」遲早被趕下台
    2021/12/24 19:57

    批地制法修法因人設事 國民黨團：「惡奴欺主」遲早被趕下台

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    竹竹合併升格 王世堅：拋棄苗栗是權力傲慢
    2021/12/24 17:36

    竹竹合併升格 王世堅：拋棄苗栗是權力傲慢
    在野杯葛地制法修法 綠委人數優勢表決付委審查
    2021/12/24 15:27

    在野杯葛地制法修法 綠委人數優勢表決付委審查

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    立院朝野達成協議 綠營撤回「地制法」逕付二讀提議
    2021/12/24 13:41

    立院朝野達成協議 綠營撤回「地制法」逕付二讀提議
    綠急推竹竹併 邱顯智痛批「乾脆拿掉連任限制」
    2021/12/24 12:20

    綠急推竹竹併 邱顯智痛批「乾脆拿掉連任限制」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播