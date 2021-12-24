失職害嬰兒腦重傷 保母被判1年6月

蕭姓保母被控疏於注意嬰兒，害腦部遭受撞擊導致重傷，今被士院判刑1年6月。（資料照）

2021/12/24 21:57

〔記者溫于德／台北報導〕蕭姓保母被控疏於注意年僅9月大的嬰兒，害腦部遭受撞擊導致重傷。士林地院審結，考量蕭未善盡職責保護嬰兒受傷，事發後又未立即送醫或聯絡父母，並導致須耗費相當時間、精力、金錢、精力、金錢在旁陪伴、協助，加上她犯後仍否認犯行，今依業務過失傷害致重傷罪判她有期徒刑1年6月；可上訴。

起訴指，蕭自前年2月11日起受託照顧嬰兒，同年月20日某時，卻疏於注意害嬰兒頭部因不明原因腦部遭重力撞擊，受有「左側硬腦膜下血腫併腦病變併癲癇並有後續腦部萎縮併發症」，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質失明」、「交通性水腦症」。

嬰兒父親當晚發現小孩回家後「叫不醒且四肢癱軟」，緊急送醫急診並經轉送馬偕醫院、台大醫院，才知小孩受害，由嬰兒母親報警處理。

但蕭供稱，當天下午4時許餵食嬰兒時，嬰兒忽然往後仰，且頭碰到安全軟墊，當下有哭並嘔吐。

檢察官認為，無論嬰兒頭部的傷是因搖晃或撞擊造成，均是在托育期間發生，因此是蕭未盡照料注意義務，且嬰兒事發前身體並無異樣，診斷證明書也記載嬰兒腦部出血非自身疾病造成，腦部傷勢已達身心障礙程度。

檢察官並將蕭與嬰兒父親送往警政署測謊，結果為蕭未通過、嬰兒父親通過，故認定蕭確實有過失，依業務過失致重傷罪起訴。士院審結並於今日宣判。

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