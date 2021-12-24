批地制法修法因人設事 國民黨團：「惡奴欺主」遲早被趕下台

立法院國民黨團痛批地制法因人設事的草率修法，要求行政院提出對案，同時修正財劃法、行政區劃法。（記者方賓照攝）

2021/12/24 19:57

〔記者陳昀／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法修正草案」，立法院民進黨團原擬在今天院會提案逕付二讀，但在國民黨團杯葛下撤回，改交付委員會審查。國民黨團今晚發新聞稿痛批這是因人設事的草率修法，要求行政院提出對案，並同時修正財劃法、行政區劃法，否則再這樣「惡奴欺主」，遲早會被人民趕下台。

國民黨團批評，民進黨團再度企圖運用多數暴力，將因人設事、讓林智堅可以再選大新竹市長的「地方制度法修正草案」逕付二讀，在國民黨團全體委員成功攻占主席台癱瘓議事，表達最強烈的抗議下，才迫使民進黨團態度軟化、放棄逕付二讀，依正規程序將提案交付立法院內政及司法法制委員會聯席審查。

國民黨團強調，他們從未反對地方制度改革，更支持地方的資源應有效整併，促進地方長遠發展，反對的是倉促只為特定人、特定政黨，量身訂製的草率修法，立法院不是民進黨的立法院、地制法也不是只適用於民進黨權貴的「特別法」。

國民黨團主張，修正「地制法」必須針對現行制度通盤檢討，不能只是為一市一縣，頭痛醫頭、腳痛醫腳的「補釘式的修法」，涉及地方制度長治久安及全國民眾的權益，行政院不能没有立場，應拿出版本送交立法院審查，並在審查法案錢，應在立法院及地方召開至少5至10場公聽會，聽取各方意見後再行審查。

國民黨團說，要讓地方制度可長可久、全國資源合理配置，不能只是修正「地方制度法」，行政院必須同時檢討修正現行「財政收支劃分法」中的「統籌分配稅款分配制度」，不能讓全台22縣市，「窮者越窮、富者越富」，甚至「劫貧濟富」的狀況繼續，應一併改善各縣市資源分配不均問題，因此，行政院應在提出「地方制度法修正草案」時，同時提出「行政區劃法修正草案」，才是負責任的修法。

國民黨團痛斥，明天是行憲紀念日，今天是平安夜，敬告民進黨，不要得到權力就忘了人民，永遠不要忘了政府官員是人民的僕人，不是主人，若再這樣「惡奴欺主」下去，人民遲早會把你們趕下台的！

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