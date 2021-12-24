轟柯文哲放任內湖交通更惡化 游淑慧：民調墊底別肖想當總統

台北市議員游淑慧痛批台北市長柯文哲任內湖交通更加惡化，也不願建設捷運民生汐止線改善，無怪乎民調常態性落居最後，「別再肖想當總統」。（資料照）

2021/12/24 18:47

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今天舉行就職7周年記者會說，東區門戶計畫為第二任期的亮點，將改造南港區、避免重蹈內湖交通的錯誤。對此，南港、內湖區議員游淑慧痛批都是「空話」，柯文哲任內放任內湖交通更加惡化，也不願建設捷運民生汐止線改善，還說內湖交通「沒救了」，如此市長無怪乎民調常態性落居最後，「別再肖想當總統」！

柯文哲說，透過東區門戶計畫，不僅使南港成為藝術發展重心及生技廊帶，搭配明年上半年將開幕的小灣住宅，以及正在興建的南港機廠社宅，未來將優先提供南港上班族居住，透過完善都市計畫減少通勤車流，避免重蹈內湖交通錯誤。

游淑慧則不滿地說，南港本來就有捷運板南線貫穿，加上文湖線銜接南港展覽館站，這都不是柯文哲的政績，他任內放任內湖交通越加惡化，卻不斷推稱是過去都市計畫的錯誤，還說「內湖交通沒救了」等風涼話，始終不願建設可協助紓解當地交通的捷運民生汐止線。

她砲轟，都市計畫本就走在交通建設之前，過去台北市也經常塞車，但靠著歷任市長逐步建設捷運才大幅改善，柯文哲不思如何解決，只會怪罪20年前的都計，「要他當市長毫無意義」，7年未帶給台北市重要基礎建設，相信市民眼睛雪亮、有水準，無怪乎柯文哲民調總是常態性落居最後。

游淑慧喊話，不期待柯文哲最後一年任期會有表現，僅要求盡速恢復發放重陽敬老金，而且別再淨出一張嘴批評別人，該反省自身市政表現差勁，「別再肖想當總統」。

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