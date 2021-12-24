為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    真人演出光影戲重現原民古老傳說 「狡詐的巨人」奪MATA獎

    教育部第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日頒獎。（記者林曉雲攝）

    教育部第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日頒獎。（記者林曉雲攝）

    2021/12/24 18:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日頒獎，國立台南藝術大學學生黃繼賢以「獵王龍尺武」作品，奪得紀錄片MATA獎；國立東華大學學生黃博恩以「狡詐的巨人」作品，拿下非紀錄片MATA獎，各獲最高獎金10萬元。

    教育部主秘廖興國表示，今年面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊考驗，所有參賽學生仍持續展現創作的熱情與努力，從觀影的過程中，民眾對於原住民族議題，可以有更深一層的領會。

    廖興國說明，為深化大專學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，教育部自103年起連續8年舉辦「MATA獎」，迄今已累積116件優秀作品，本屆以「看見傳承」為主題，分為「非紀錄片類」及「紀錄片類」徵作，總獎金38萬元，吸引全國120位大學生、31件作品參賽。

    國立台南藝術大學學生黃繼賢以《獵王龍尺武》拔得頭籌，獲紀錄片MATA獎，該片記錄魯凱族霧台部落獵王龍尺武PURAGAS的生命軌跡，透過訪談親友、族人及重返獵場，勾勒出獵王生前的英勇與溫柔。評審團認為，從樸實的對話之間，深刻傳達出族人的敬仰與深深的思念，令人動容，影片在追尋龍尺武將一生都奉獻給山林的過程中，也試圖探討狩獵文化在傳統與當代之間的傳承議題，鏡頭之外，凸顯了當前社會對於原住民族獵人權利與狩獵文化的漠視。

    國立東華大學學生黃博恩以作品《狡詐的巨人》脫穎而出，獲非紀錄片MATA獎，該片敘述阿美族與撒奇萊雅族的神話故事Alikakay（阿里嘎蓋），當族人不堪阿里嘎蓋巨人們的侵擾卻苦無對策之時，海神Kafid提醒族人，光用人的力量是無法解決的，要使用祭祀的Porong（芒草綁的結）更有靈力。評審團肯定該片運用真人演出光影戲的形式重訴古老的傳說，耐人尋味，全片使用族語，意味靈魂的傳承，以創新的手法讓神話與祭典再次產生新的生命力。

    國立東華大學學生黃博恩以「狡詐的巨人」作品，拿下非紀錄片MATA獎。（取自官網）

    國立東華大學學生黃博恩以「狡詐的巨人」作品，拿下非紀錄片MATA獎。（取自官網）

    國立台南藝術大學學生黃繼賢以「獵王龍尺武」作品，奪得紀錄片MATA獎，該片記錄魯凱族霧台部落獵王龍尺武PURAGAS的生命軌跡。（取自官網）

    國立台南藝術大學學生黃繼賢以「獵王龍尺武」作品，奪得紀錄片MATA獎，該片記錄魯凱族霧台部落獵王龍尺武PURAGAS的生命軌跡。（取自官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    清華大學「竹屋」開工 盼成南島語族研究教學基地
    2021/09/07 13:52

    清華大學「竹屋」開工 盼成南島語族研究教學基地
    世界原住民族日 紐美挺台灣原住民族
    2021/08/09 19:56

    世界原住民族日 紐美挺台灣原住民族

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    Sbalay和解儀式 原住民族自治第一步
    2021/04/24 05:30

    Sbalay和解儀式 原住民族自治第一步
    教部MATA獎公布 學生拍布農抗日、泰雅尋根影片獲獎10萬元
    2020/12/15 12:58

    教部MATA獎公布 學生拍布農抗日、泰雅尋根影片獲獎10萬元

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    原住民族MATA獎 東華大學學生作品奪桂冠
    2018/09/25 13:12

    原住民族MATA獎 東華大學學生作品奪桂冠
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播