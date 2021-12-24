真人演出光影戲重現原民古老傳說 「狡詐的巨人」奪MATA獎

教育部第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日頒獎。（記者林曉雲攝）

2021/12/24 18:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日頒獎，國立台南藝術大學學生黃繼賢以「獵王龍尺武」作品，奪得紀錄片MATA獎；國立東華大學學生黃博恩以「狡詐的巨人」作品，拿下非紀錄片MATA獎，各獲最高獎金10萬元。

教育部主秘廖興國表示，今年面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊考驗，所有參賽學生仍持續展現創作的熱情與努力，從觀影的過程中，民眾對於原住民族議題，可以有更深一層的領會。

廖興國說明，為深化大專學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，教育部自103年起連續8年舉辦「MATA獎」，迄今已累積116件優秀作品，本屆以「看見傳承」為主題，分為「非紀錄片類」及「紀錄片類」徵作，總獎金38萬元，吸引全國120位大學生、31件作品參賽。

國立台南藝術大學學生黃繼賢以《獵王龍尺武》拔得頭籌，獲紀錄片MATA獎，該片記錄魯凱族霧台部落獵王龍尺武PURAGAS的生命軌跡，透過訪談親友、族人及重返獵場，勾勒出獵王生前的英勇與溫柔。評審團認為，從樸實的對話之間，深刻傳達出族人的敬仰與深深的思念，令人動容，影片在追尋龍尺武將一生都奉獻給山林的過程中，也試圖探討狩獵文化在傳統與當代之間的傳承議題，鏡頭之外，凸顯了當前社會對於原住民族獵人權利與狩獵文化的漠視。

國立東華大學學生黃博恩以作品《狡詐的巨人》脫穎而出，獲非紀錄片MATA獎，該片敘述阿美族與撒奇萊雅族的神話故事Alikakay（阿里嘎蓋），當族人不堪阿里嘎蓋巨人們的侵擾卻苦無對策之時，海神Kafid提醒族人，光用人的力量是無法解決的，要使用祭祀的Porong（芒草綁的結）更有靈力。評審團肯定該片運用真人演出光影戲的形式重訴古老的傳說，耐人尋味，全片使用族語，意味靈魂的傳承，以創新的手法讓神話與祭典再次產生新的生命力。

國立東華大學學生黃博恩以「狡詐的巨人」作品，拿下非紀錄片MATA獎。（取自官網）

國立台南藝術大學學生黃繼賢以「獵王龍尺武」作品，奪得紀錄片MATA獎，該片記錄魯凱族霧台部落獵王龍尺武PURAGAS的生命軌跡。（取自官網）

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