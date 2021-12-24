柯文哲嘴賤扯黨意 議員拍桌嗆砍菸廠路預算：展現民意給他看

台北市議員王欣儀審查交通局明年編列菸廠路延伸段的預算時，拍桌怒罵說，展現民意給柯文哲看一下，預算刪成1000元。（資料照）

2021/12/24 17:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府提出重陽敬老金覆議案，昨天遭台北市議會否決，市長柯文哲砲轟，「台北市只剩黨意代表而沒有民意代表」。國民黨市議員王欣儀今天下午審查交通局明年編列菸廠路延伸段的預算時，拍桌怒罵說，「展現民意給他（柯文哲）看一下，預算刪成1000元」，最後議會仍通過預算，但附加但書意見。

台北市議會交通委員會今天下午審查「信義區菸廠路延伸路段土地租用費」，約243萬餘元，交通局長陳學台說明，該筆預算是菸廠路往東延伸的租賃費，上月開說明會地方有不同看法，之後也按照民眾意見調整、跟里長溝通，目前仍有意見，但懇請議會支持，持續尋求當地民意支持，才會進行後續作業。

議員戴錫欽說，該路段位在國定古蹟範圍裡面，當初交通局請鐵道博物館籌備處代為提出文資審議程序，但說明會上地方強烈反對，鐵博處12月2日發函交通局撤回文資。目前交通局提出替代方案，據他所知，里長跟居民還是反對，因此建議附加但書，等開公聽會尋求民意支持，才能動支該預算。

王欣儀不滿說，既然柯文哲說北市沒有民意代表、只有黨意代表，「我們展現民意給他看一下，既然民意反對，預算刪成1000元，保留科目就好，等到溝通好民意再說。」

民進黨議員江志銘說，他支持附加但書，溝通好還是可以動支。王欣儀怒罵，柯文哲既然說台北市議會只有黨意代表沒有民意代表，她拍桌說，「展現民意給他看，莫名其妙」，民意不支持有意見為什麼要過、不然就刪除。

在場官員靜默，氣氛尷尬，江志銘出面緩頰說，這個還是要開公聽會跟民意支持才動用，他支持預算，但要有但書，國民黨議員徐弘庭則說，他都支持，要刪加但書也可以，不刪也可以。

戴錫欽直言，柯市長嘴就是賤，講一些不符事實的事情很糟糕，這個但書文字他跟里長討論是可以接受，還是希望讓預算通過。王欣儀語氣不滿地說，柯文哲講話太過分，「我們是民意機關，經過黨團大會做出共識決，憑什麼胡言亂語、汙衊我們」，但她尊重選區議員的意見。

預算通過 附加但書意見

最後交委會通過該筆預算，附加但書「菸廠路東延計畫請交通局召開地方公聽會，取得多數民意支持後，送議會備查，始得動支土地租用費」。

台北市議會交通委員會審查預算。（記者蔡亞樺攝）

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