為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    轟柯文哲就職7週年交不出1條捷運 王世堅嗆：別再當兼差市長

    台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會細數任內政績；民進黨台北市議員王世堅砲轟柯「講甲規畚箕，做無一湯匙」，喊話勿一心搞政治、選總統，趕緊「收心」認真市政，別再當「兼差市長」。 （記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會細數任內政績；民進黨台北市議員王世堅砲轟柯「講甲規畚箕，做無一湯匙」，喊話勿一心搞政治、選總統，趕緊「收心」認真市政，別再當「兼差市長」。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/24 16:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會細數任內政績。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，柯上任來不僅5大弊案無疾而終、8年5萬戶的社宅嚴重縮水、社子島開發、公托公幼全跳票、大幅追加工程預算，且也是歷任中唯一交不出一條捷運線的市長，砲轟「講甲規畚箕，做無一湯匙（閩南語，意為光說不練）」，喊話柯勿一心搞政治、選總統，趕緊「收心」認真市政，別再當「兼差市長」。

    柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，細數今年防疫表現、東西區門戶計畫、社宅、公辦都更、市場改建、改善巷道行人安全、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心工程等，自信在8年任滿將交出許多成績，也會使北市有很大改變。

    王世堅砲轟，柯上任後5大弊案無疾而終，承諾的8萬5萬戶社宅嚴重縮水，社子島開發、公托幼托政見完全跳票，還曾誇口任內所有工程絕不追加預算，結果光是錢6年、23項工程就追加34億元，進度更不斷延宕。

    王世堅指出，從前市長馬英九、郝龍斌任內都積極推動捷運建設，唯獨柯文哲即便在議會強力監督、要求下，仍不把大眾運輸當作一回事，至今交不出一條捷運線，完全是怠惰、延誤，嚴重影響台北市民交通便利及行車安全等，將對未來市政推動埋下隱憂。

    王世堅認為，過去柯文哲曾說過歷屆市長的通病都是第二任想著選總統寶座，如今自己也犯下此最嚴重的「天條」，而七週年上不斷自吹自擂、毫無檢討，完全是「講甲規畚箕，做無一湯匙」，呼籲柯文哲別再想著選總統、專職黨主席，只當個「兼差市長」，應把握最後一年任期「收心」專注市政。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    送柯文哲《角落生物的生活》 王世堅叮嚀：角落政客人人踹
    2021/11/12 17:23

    送柯文哲《角落生物的生活》 王世堅叮嚀：角落政客人人踹
    酸其他縣市買民調 王世堅抓包柯文哲6年多媒體宣傳花4億：你買就可以？
    2021/11/12 17:22

    酸其他縣市買民調 王世堅抓包柯文哲6年多媒體宣傳花4億：你買就可以？

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    悠遊卡被一卡通慘電！王世堅要求拔邱昱凱 柯文哲仍認為適任
    2021/10/28 19:06

    悠遊卡被一卡通慘電！王世堅要求拔邱昱凱 柯文哲仍認為適任
    王世堅沒智慧手機無法用「熊好券」 柯文哲：他要升級...自己去買
    2021/10/13 13:54

    王世堅沒智慧手機無法用「熊好券」 柯文哲：他要升級...自己去買

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    批柯文哲如「咕嚕」追求權力 王世堅送「魔戒」奉勸自省
    2021/09/16 14:39

    批柯文哲如「咕嚕」追求權力 王世堅送「魔戒」奉勸自省
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播