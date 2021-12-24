轟柯文哲就職7週年交不出1條捷運 王世堅嗆：別再當兼差市長

台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會細數任內政績；民進黨台北市議員王世堅砲轟柯「講甲規畚箕，做無一湯匙」，喊話勿一心搞政治、選總統，趕緊「收心」認真市政，別再當「兼差市長」。 （記者鄭名翔攝）

2021/12/24 16:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今舉行就職7週年記者會細數任內政績。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，柯上任來不僅5大弊案無疾而終、8年5萬戶的社宅嚴重縮水、社子島開發、公托公幼全跳票、大幅追加工程預算，且也是歷任中唯一交不出一條捷運線的市長，砲轟「講甲規畚箕，做無一湯匙（閩南語，意為光說不練）」，喊話柯勿一心搞政治、選總統，趕緊「收心」認真市政，別再當「兼差市長」。

柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，細數今年防疫表現、東西區門戶計畫、社宅、公辦都更、市場改建、改善巷道行人安全、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心工程等，自信在8年任滿將交出許多成績，也會使北市有很大改變。

王世堅砲轟，柯上任後5大弊案無疾而終，承諾的8萬5萬戶社宅嚴重縮水，社子島開發、公托幼托政見完全跳票，還曾誇口任內所有工程絕不追加預算，結果光是錢6年、23項工程就追加34億元，進度更不斷延宕。

王世堅指出，從前市長馬英九、郝龍斌任內都積極推動捷運建設，唯獨柯文哲即便在議會強力監督、要求下，仍不把大眾運輸當作一回事，至今交不出一條捷運線，完全是怠惰、延誤，嚴重影響台北市民交通便利及行車安全等，將對未來市政推動埋下隱憂。

王世堅認為，過去柯文哲曾說過歷屆市長的通病都是第二任想著選總統寶座，如今自己也犯下此最嚴重的「天條」，而七週年上不斷自吹自擂、毫無檢討，完全是「講甲規畚箕，做無一湯匙」，呼籲柯文哲別再想著選總統、專職黨主席，只當個「兼差市長」，應把握最後一年任期「收心」專注市政。

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