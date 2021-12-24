兒子買股他挨罰354萬 石木欽：將提上訴

公懲會前委員長石木欽。（資料照）

2021/12/24 16:09

〔記者吳政峰／台北報導〕公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽，2008年間介紹兒子購入友人、佳和集團負責人翁茂鍾旗下公司聯亞光電股票100張，6年後陸續賣出獲利了結。職務法庭認為當年翁茂鍾涉訟，石木欽卻讓兒子買其公司股票，違失情節重大，24日判罰俸354萬餘元。石木欽得知後表示遺憾，並強調將提上訴。

石木欽表示，職務法庭24日判決本案適用10年追懲時效，故認定「買怡安、佳和公司股票、與翁茂鍾餐聚…等節」均超過10年時效而為「免議」，可見得監察院主張本案沒有時效適用，明顯不實。

石木欽指出，職務法庭認為他擔任最高法院法官期間，無不當行為；且其餘餐敘、球聚及監察院指控他未迴避等部分，均無證據證明他違反任何規定，所以決議「不付懲戒」。

石木欽認為，職務法庭確認以上事實，因此，即使他1998年接洽兒子買進聯亞股票，縱有不當，惟距今超過10年，追懲時效已完成。

石木欽強調，他兒子於2015年、2015年在集中市場賣出聯亞股票，屬於個人行為，但職務法庭竟然認定兒子賣股，與他於2008年介紹買股的行為，具有違失行為一體性，而課他違失責任，並判罰俸一年，顯然將兒子的個人行為當作他的行為，他對此深表遺憾，將依法提起上訴。

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