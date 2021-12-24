為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兒子買股他挨罰354萬 石木欽：將提上訴

    公懲會前委員長石木欽。（資料照）

    公懲會前委員長石木欽。（資料照）

    2021/12/24 16:09

    〔記者吳政峰／台北報導〕公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽，2008年間介紹兒子購入友人、佳和集團負責人翁茂鍾旗下公司聯亞光電股票100張，6年後陸續賣出獲利了結。職務法庭認為當年翁茂鍾涉訟，石木欽卻讓兒子買其公司股票，違失情節重大，24日判罰俸354萬餘元。石木欽得知後表示遺憾，並強調將提上訴。

    石木欽表示，職務法庭24日判決本案適用10年追懲時效，故認定「買怡安、佳和公司股票、與翁茂鍾餐聚…等節」均超過10年時效而為「免議」，可見得監察院主張本案沒有時效適用，明顯不實。

    石木欽指出，職務法庭認為他擔任最高法院法官期間，無不當行為；且其餘餐敘、球聚及監察院指控他未迴避等部分，均無證據證明他違反任何規定，所以決議「不付懲戒」。

    石木欽認為，職務法庭確認以上事實，因此，即使他1998年接洽兒子買進聯亞股票，縱有不當，惟距今超過10年，追懲時效已完成。

    石木欽強調，他兒子於2015年、2015年在集中市場賣出聯亞股票，屬於個人行為，但職務法庭竟然認定兒子賣股，與他於2008年介紹買股的行為，具有違失行為一體性，而課他違失責任，並判罰俸一年，顯然將兒子的個人行為當作他的行為，他對此深表遺憾，將依法提起上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    石木欽獲判罰俸1年 司改會林永頌：人民可以接受嗎
    2021/12/24 13:16

    石木欽獲判罰俸1年 司改會林永頌：人民可以接受嗎
    涉與富商不當往來 公懲會前委員長石木欽判罰俸1年
    2021/12/24 11:48

    涉與富商不當往來 公懲會前委員長石木欽判罰俸1年

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    遭罰俸1年 石木欽懲戒案大事記
    2021/12/24 10:50

    遭罰俸1年 石木欽懲戒案大事記
    被控與富商不當往來 石木欽懲戒案12/24宣判
    2021/12/23 23:00

    被控與富商不當往來 石木欽懲戒案12/24宣判

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播