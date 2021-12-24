聯亞籲政府重啟EUA審查 陳時中：不能只用新聞稿說

指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2021/12/24 16:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕聯亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）受試者日前反映該疫苗未取得緊急授權（EUA），導致1年打5針，聯亞也發布聲明表示，該疫苗可對抗Delta、Omicron等變異株，呼籲政府重啟EUA審查，中央流行疫情指揮中心表示，廠商應該盡快提出申請，而非只是用新聞稿說。

聯亞受試者共有1500人，於接種3劑聯亞的武漢肺炎疫苗後後，因為該疫苗未取得我國的EUA，導致必須再接種2劑政府核可的疫苗，指揮中心昨僅表示，接種間隔應為28天以上，聯亞公司發布新聞稿表示，該支疫苗可對抗包含Omicron在內的變異株，呼籲政府應重啟聯亞疫苗EUA的審查。

指揮官陳時中在記者會上則酸回，聯亞應該要趕快提出申請，並說疫苗EUA審查是科學的事情，不能只用新聞稿來說，並說聯亞公司要就趕快提出申請。

另前立委沈富雄說疫情將趨於流感化，陳時中說，沈經常發表高論，雖然雙方見解不一定相同，但沈富雄也曾提供很有用的建議給指揮中心，因此也會列為重點參考，但指揮中心對變異株還是會嚴陣以待。

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