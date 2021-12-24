立院三讀修正軍保條例 父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

立法院院會今三讀通過「軍人保險條例」、「志願士兵服役條例」部分條文修正案，刪除志願士兵育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶一方為限的規定，以及刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定。（記者方賓照攝）

2021/12/24 15:47

〔記者吳書緯／台北報導〕為配合建構安心懷孕及友善生養環境，提供完善且具有彈性的留職停薪制度給予國軍官兵，立法院院會今三讀通過「軍人保險條例」、「志願士兵服役條例」部分條文修正案，刪除志願士兵育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶一方為限的規定，以及刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定。

現行「軍人保險條例」第16條之一第5項規定，父母同為本保險被保險人者，在不同時間分別辦理同一子女的育嬰留職停薪並選擇繼續加保時，得分別請領；本次修法刪除上述規定，意即父母同為軍保被保險人，可同時請領同一子女的育嬰留職停薪津貼。

此外，本次修法，刪除「志願士兵服役條例」第6條之一部分條文，刪除志願士兵育嬰留職停薪申請僅得以本人或配偶一方為限的規定。

民進黨立委劉建國在三讀通過後發表感言指出，台灣同時面臨著人口老化與少子女化的雙重危機，2021年出生人數全年估計數字約在15.7萬至16.4萬間，在人口自然發展的背景之下，國軍首當其衝，老化與少子女化，影響國安甚鉅。

劉建國說，本次修法感謝國防部長邱國正大力支持，連同本週二三讀通過的「陸海空軍官士任職條例」部分條文修正案，都是民進黨政府面對國軍人力危機的積極作為，挑戰雖然持續存在，但打造友善生養職場環境，「是我們永遠不變的目標」。

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