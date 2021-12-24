雄二雄三飛彈實彈射擊數量少 立委提案砍預算要求海軍重視

立委蔡適應等人發現，海軍各式魚雷丶飛彈實彈射擊的彈種及數量不夠，將會導致訓練量能的不足，因此已連署提案要求海軍司令部重視這項問題。圖為雄三飛彈發射。（圖：取自國防部臉書專頁）。

2021/12/24 15:27

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〔記者羅添斌／台北報導〕國防部每年都會在三軍精準彈藥射擊操演時，進行魚雷丶飛彈的實彈射擊，但並非每款魚雷丶飛彈都會射擊，立委就發現有少數彈種並非每年射擊，連我國自行研發生產的雄風二型丶雄風三型反艦飛彈都有類似狀況，立委因此連署提案，要減列明年度相關訓練預算的額度，要求海軍司令部重視這個問題。

雄三飛彈現正進行量產中，增程雄三飛彈的射程估計可達400公里，已列入海空軍力發展特別預算量產項目之內，將成為未來的制海作戰主力，但立委蔡適應等人發現，海軍各式魚雷丶飛彈實彈射擊的彈種及數量不夠，將會導致訓練量能的不足，因此已連署提案要求海軍司令部重視這項問題。

提案指出，海軍自108年至110年飛彈實彈射擊統計中，除MK44魚雷（啞雷）丶拖式2A型反裝甲飛彈及刺針防空飛彈，在各年度試射數達到一定數量之外，多數彈種各年均發射1枚或2枚，此外更有少數彈種並非每年都射擊，連我國自行研製生產的雄二飛彈丶雄三飛彈亦有類似狀況，訓練量明顯不足。

明年度中央政府總預算草案日前遭逕付二讀丶又經覆議後回到委員會審查，預期將在下週的委員會中挑燈夜戰，數額龐大的國防部年度預算為重中之重，朝野立委均已進行各項提案連署，對國防預算進行嚴格把關。

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