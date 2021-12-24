管碧玲整理歷年衛星影像證顏寬恒豪宅有二次施工 要中市府派員去查

2013年衛星影像。（取自管碧玲臉書）

2021/12/24 15:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒又被爆出豪宅違建，但是顏寬恆否認，民進黨立委管碧玲今天在臉書整理出2002年到2020年的衛星影像圖指出，確實看到豪宅有二次施工情形，建物高度變高，周圍還有局部增設設施，需要台中市政府和相關單位到現場比對是否屬於違建和蓋在國有地上。

前中市新聞局長卓冠廷爆料，顏寬恒位在沙鹿與龍井交界處的豪宅疑似二次違建施工，還侵占國有地，蓋豪宅大門和車道，不過顏寬恒否認，稱這些指控是空穴來風，無從回應。

而民進黨立委管碧玲進一步整理從2002年到2020年顏寬恆沙鹿新豪宅的衛星影像，從中看到一系列變化，2010年2月10日的衛星影像原本地上物被清除整平，隔年開始出現建物，2012年10月17日主建物呈現施工狀態，建物前方疑似設為工程便道，接著2013年8月11日的衛星影像中，主建物已經呈現完工，並疑似還有庭園植栽。

根據管碧玲整理的衛星影像顯示，2014年10月21日的主建物屋突疑有發生變化，下方疑新增停車車道工程，2015年2月2日主建物高度明顯疑比2013年還高，2017年2月16日的影像中，工程便道已經轉為正式車道，並銜接疑似停車場入口坡道，隔天影像在主建物旁有疑似新工程開挖基地，當年4月疑似新工程完工，8月建築旁出現庭園水池和疑似入口崗哨建物，到2018年還在持續新增，出現疑似大門圍牆。

管碧玲表示，我們沒辦法去現場比對，但是從衛星影像可以看到建物很長時間的發展變化，整理出這些衛星影像，希望政府相關單位去比對，那棟最大棟的豪宅看起來有二次施工，可能需要市政府和相關單位到現場比對才知道是不是違建。

管碧玲指出，而從衛星影像確實看到建物的變化，分階段在局部增建各種設施，還有建物的高度也有變化，至於哪一部分是國有地，也要相關單位再去比對，以及後來的增建屬不屬於違建，都要比對了解。

2017年衛星影像。（取自管碧玲臉書）

2018年衛星影像。（取自管碧玲臉書）

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