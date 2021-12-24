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    日本地方首長促訂日版「台灣關係法」 我外交部欣見

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    2021/12/24 16:03

    〔記者楊丞彧／台北報導〕由日本石川縣加賀市市長宮元陸等友台地方首長發起的「日台共榮首長聯盟」昨天在東京舉行成立大會，在中國威脅提高的背景下，該會要求日本政府和台灣在政治與安全保障領域進行直接對話，並且制定類似美國的「台灣關係法」，賦予日台安全保障關係的法源。

    外交部發言人歐江安今回應媒體指出，外交部已注意到日本部分地方首長呼籲其中央政府制定日本版「台灣關係法」一事。台灣與日本互為理念相近的重要夥伴，國民友好情感深厚，外交部欣見日本政要與地方首長等各界友人倡議及推動台日交流的法制化，未來將密切關注相關進展，並持續推動強化台日全方位實質友好合作關係。

    另外，日媒也報導，日本與美國已制定了想定台灣有事的日美共同作戰計畫草案，包括在突發事態發生初期階段，美軍陸戰隊將在鹿兒島縣到沖繩縣的西南群島設置臨時的攻擊用軍事據點，這項草案可望於明年1月舉行的日美外交與國防部長的二加二會議中敲定。

    對此，歐江安回應表示，台海和平穩定的重要性受到國際主要國家的高度關注。台灣位居西太平洋地區民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈關鍵樞紐，戰略地位至關緊要。我國政府將在既有的堅實良好基礎上，持續與美國、日本及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與自由共享價值，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的和平穩定與繁榮。

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