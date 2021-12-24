在野杯葛地制法修法 綠委人數優勢表決付委審查

經過朝野協商後，民進黨團撤回逕付二讀的提案。最終，「地制法」修正草案一讀付委，交由內政及司法兩委員會審查。（記者方賓照攝）

2021/12/24 15:27

〔記者吳書緯／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法」修正草案，立法院民進黨團歷經4天3夜在立院議場前輪值排班，順利排入今天立法院院會報告事項，且擬提案逕付二讀，引發立院國民黨團不滿，占領主席台杯葛；經過朝野協商後，民進黨團撤回逕付二讀的提案。最終，「地制法」修正草案一讀付委，交由內政及司法兩委員會審查。

民進黨立委自21日起輪值固守議場大門4天3夜，今早7點議場大門一開，搶先進入議場向議事人員遞案；今日立法院院會由立法院長游錫堃主持，民進黨團挾席次優勢，表決議事日程草案報告事項、討論事項均照民進黨團所提版本通過，並擬提案「地制法」修正草案逕付二讀，不經委員會審查，直接朝野協商。

此舉引發立法院國民黨團不滿，國民黨立委10點17分起，占領議場主席台杯葛議事，並舉諷刺總統蔡英文、新竹市長林智堅的「英人設市」、「狼狽為堅」標語抗議；經過朝野黨鞭在中午進行協商，最終民進黨團不提出逕付二讀的提案，本日院會於下午2點恢復開會。

「地制法」修正草案被列入今日增列報告事項第一案，國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團提議退回程序委員會重新提出；經過表決，民進黨團挾席次優勢，出席立委101人中，共有45人贊成、56人反對、0人棄權；游錫堃裁示，贊成者少數，不通過，本案照議事處建議（交由內政及司法兩委員會審查）通過。

表決期間，時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華在議場內平舖寫有「堅決反對 多數暴力」的白布紅字布條作為抗議，不過布條上的「數」多了一橫。

立法院民進黨團總召柯建銘下午將近2點步入議場時，被媒體詢問為何今早會提議逕付二讀改變策略，柯建銘說，今天早上黨團會議有談了，也沒有說什麼突然逕付二讀，因為逕付二讀也是議事程序的一種。

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