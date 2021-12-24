柯文哲就職7年自誇改變北市 隻字不提「大巨蛋」

台北市長柯文哲（右二）今舉辦就職七週年記者會。（記者田裕華攝）

2021/12/24 15:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今發表就職七週年演說，先強調今年得以順利控制疫情是「台灣民主政治的勝利」，後細數第二任期推動的「東區門戶計畫」將改造南港區，此外社宅、公辦都更、市場改建也正如如火如荼進行，克服萬難完成台北流行音樂中心及台北表演藝術中心，自信在8年任滿將交出許多成績，北市也會有很大改變。但對於即將完工的台北大巨蛋則隻字不提。

柯文哲今於西門紅樓舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，台北市政府一級局處首長全數列席參加，並邀東明社宅青創戶徐麗如、名山里里長薛群秀、環南市場自治會長林勝東分享對北市府社宅、都更、市場改善的心得。

柯文哲致詞時先提到，「今年是相當辛苦的一年」，因5月中疫情突然爆發，北市府、聯合醫院全體投入，並靠著國民展現高素質，使得只需透過每天記者會防疫宣導，不必動員警察、軍隊硬封城或其他獨裁方式，就可順利控制疫情，此為「台灣民主政治的勝利」。

柯文哲表示，東區門戶計畫為第二任期的亮點，除有北流、瓶蓋工廠打造藝術發展重心，還包括中研院、國家生技園區、國家動物實驗中心等生技廊帶，再加上明年上半年將開幕的小灣社宅，即正在興建的第一棟循環建築南港機廠社宅等，未來將優先讓南港上班族居住，減少通勤車流，避免重蹈內湖交通的錯誤。

柯文哲說，搭配第一任期的西區門戶計畫，C1、D1雙子星明年可以開工、西寧國宅跟洛陽停車場會拆掉重建，相信5年後東、西區門戶計畫就會徹底完成。

柯文哲強調任內完成許多吃力不討好的工程，包括斯文里三期都更的成功案例、任內開工1.2萬戶社宅，而斥資1億多元的南門中繼市場使台灣也有如同日本一樣乾淨的市場，其餘環南市場、第一果菜市場、魚市場改建均在施工中。

柯文哲認為，北市推動的無圍牆博物館、北流、北藝、松菸、台北大縱走、河濱自行車道、三貓計畫，都使台北成為宜居城市，儘管過程困難重重，如北藝曾蓋到一半廠商倒閉、北流蓋了10年缺乏預算，均咬緊牙關完成。然而對於明年即將完工、受各界矚目的台北大巨蛋則隻字不提。

柯文哲也強調，後疫情時代面臨數位轉型，未來台北美術館、北流、北藝、當代藝術館都要全面線上導覽，透過虛擬實境等技術保留展覽內容，使民眾可在家付費觀賞；而下個月即將成立大數據中心，也會有效改變市府施政效率。

柯文哲重申，政治要秉持「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」3項原則，不以短期利益犧牲長期利益、不以少數人利益犧牲多數人利益、不應政黨利益犧牲國家利益，儘管有些事無法爭取到選票，但可留下更好的台灣給下一代。

最後，柯文哲自豪表示，7年來將斯文里三期整建、環南市場改建等過去認為不可能的事化為可能，而公務員也開始創新，相信在8年任期屆滿後，台北市將會有很大的改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法