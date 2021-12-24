抗議中國霸凌立陶宛 歐洲25國議員串連

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」總計25國的共同主席及核心成員，於本月23日聯名致函歐盟高層，籲請歐盟理事會及執委會儘速採取具體行動支持立陶宛。（取自福爾摩沙俱樂部推特）

2021/12/24 14:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club） 總計25國的共同主席及核心成員，於本月23日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等高層官員，針對立陶宛決定與台灣深化關係卻遭中國各種政治及經濟脅迫，重申團結力挺立陶宛，並對中國的粗暴行徑及公然擾亂歐洲供應鏈，表達嚴正關切，籲請歐盟理事會及執委會儘速採取具體行動支持立陶宛。

外交部今天表示，對於歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席及核心成員繼本年8月25日聯名致函歐盟及北約領導階層，強力聲援立陶宛與台灣發展關係後，再度以實際行動力挺立陶宛對抗中國脅迫，支持深化台立民主夥伴關係，我方表達誠摯感謝。

聯名函指出，自台灣11月18日在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處以來，中國透過各種手段脅迫立陶宛，包括將立陶宛自中國海關報關系統除名、片面更改立陶宛駐中國大館名稱、強制收回使館人員身分證件等種種蠻橫行徑，不僅阻擋立陶宛出口，也迫使立陶宛撤回派駐中國的外交人員。中國除針對立陶宛進行脅迫，更擴大威脅歐洲整體供應鏈，包括汽車零組件供應商巨頭德國大陸集團等10餘家德國企業，最近也面臨被迫停止使用立陶宛零組件或退出中國市場的巨大壓力。

參與連署議員均強調，歐盟必須採取具體行動強力回擊中國的脅迫舉措，否則將有更多歐洲企業可能成為被脅迫的目標，甚至危及歐盟的共同貿易政策。歐盟及會員國不應容許其戰略自主受到如此嚴重破壞。

聯名函最後重申全力支持米歇爾主席、馮德萊恩主席及波瑞爾高級代表與杜姆布羅夫基斯副主席分別在10月28日及12月8日發布的聯合聲明，強烈反對任何歐盟會員國遭受政治壓力及脅迫舉措，期待歐盟採取具體措施反制中國的脅迫行徑。

本次聯名函計有來自歐洲25國俱樂部共同主席及核心成員參與聯署，包括：德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、愛爾蘭、瑞典、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利、荷蘭、奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、瑞士、挪威、科索沃及歐洲議會等國會議員加入聲援行列，顯示抵抗中國針對民主國家陣營日益專斷的脅迫行徑，已形成歐洲跨國共識。

外交部感謝歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」再度串連重量級國會議員公開力挺立陶宛。 面對中國當局動輒挟其國內市場，脅迫遵行市場經濟的自由民主國家，台灣作為立陶宛理念相近的友好夥伴，不僅將持續深化台立雙邊實質合作，同時也呼籲全球理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。

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