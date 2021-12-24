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    老婆以兒名義買股票違反「法官倫理規範」石木欽被罰354萬

    公懲會前委員長石木欽被判罰俸一年。（資料照）

    公懲會前委員長石木欽被判罰俸一年。（資料照）

    2021/12/24 15:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕職務法庭24日認定公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽聽信涉訟友人、佳和集團翁茂鍾的話，叫老婆以兒子名義購買佳和集團旗下公司聯亞的股票100張，6年後陸續賣出獲利，違反「法官倫理規範」情節重大，判罰俸一年、共354萬餘元。至於友人間的正常飲宴與球敘，查無違失。

    合議庭指出，翁茂鍾2008年涉訟期間，石木欽聽信翁的話，要妻子以兒子名義買進未公開發行的聯亞股票100張，等到聯亞2014年興櫃掛牌後，於2015年與2016年陸續賣出獲利。合議庭認為石木欽不當買股，違反「法官倫理規範」且情節重大，應付懲戒。

    石木欽的妻子之前購買佳和股票、兒子曾購買翁茂鍾所控制的怡安公司股票，合議庭亦認定有違失，惟買賣時點均已超過10年的懲戒權時效，判決免議。

    而石木欽與翁茂鍾討論翁所涉及的百利案，並提供法律意見，以及石木欽在翁涉訟期間，仍請他到最高法院辦公室碰面。兩項違失亦被合議庭認定成立，但也是因為時效問題而免議。

    至於石、翁因熟識已久，經常飲宴與球敘，合議庭根據監察院彈劾的內容，直言沒有證據認定這部分有違失，不付懲戒。

    簡言之，合議庭只認定石木欽妻兒買賣聯亞股票一項違失可以懲戒，餘為免議或不成立。

    合議庭考量當時倫理規範等自律守則不明確，讓石木欽與翁茂鍾交往失去分際，如果判免職或撤職，逾越比例原則，因而判處罰俸，並處以最重的在職時最後的月薪一年，高達354萬8820元。可上訴。

    由於過去並無法官因妻兒買賣公司股票獲利而被懲處的案例，合議庭本次重罰石木欽，日後是否會形成「法官倫理規範」新標準，即友人若涉訟，法官即不宜聽從建議購買其公司股票，值得觀察。

    懲戒法院書記官長林玉苹代合議庭說明判決理由。（資料照）

    懲戒法院書記官長林玉苹代合議庭說明判決理由。（資料照）

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