為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市鄭州路、西寧北路口將科技執法 明年元月三日起啟用開罰

    闖紅燈。（記者劉慶侯翻攝）

    闖紅燈。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/12/24 13:31

    〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市警交通大隊事故調查報告指出，台北市鄭州路與西寧北路口，為北市事故發生前三大路口，因此，市警局已建置完成「路口多功能交通違規科技執法設備」，目前為設備測試及宣導期，明（111）年1月3日將正式啟用執法和取締。

    北市警交大指出，鄭州路與西寧北路口銜接東西向重要幹道，交通量大，所以最主要肇事原因，以側撞為大宗，故針對此路口「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「佔用機車停等區」及「車輛未停讓行人」的違規車輛，以科技設備偵測取締。

    警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處600元以上1800元以下罰鍰，「闖紅燈」可處1800元以上5400元以下罰鍰，「佔用機車停等區」可處900元以上1800元以下罰鍰，「車輛未停讓行人」可處 1200 元以上3600 元以下罰鍰。

    北市警表示，「路口多功能科技執法設備」是採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

    北市警局表示，北市目前已啟用科技執法地點計6處，高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路 2 段馬偕醫院前）。

    警方表示，已啟用取締地點 110年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少 217件（61%）、建國高架道路違規減少504件（73%）、市府轉運站違規減少385件（94%）、台北車站違規減少220件（48%）、吳興街 220 巷違規減少531件（66%）、中山北路2段違規減少73件（46%），6處經實施科技執法後違規數均大幅降低，成效顯著。

    跨越雙黃線。（記者劉慶侯翻攝）

    跨越雙黃線。（記者劉慶侯翻攝）

    佔用機慢車停等區。（記者劉慶侯翻攝）

    佔用機慢車停等區。（記者劉慶侯翻攝）

    未依規定轉向。（記者劉慶侯翻攝）

    未依規定轉向。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    弄巧成拙！車牌貼「符咒」開後尾門規避科技執法 反可能被罰4800元
    2021/12/16 17:31

    弄巧成拙！車牌貼「符咒」開後尾門規避科技執法 反可能被罰4800元
    屏東火車站引進科技執法取締違停 將設臨停區體恤身障者
    2021/12/09 10:10

    屏東火車站引進科技執法取締違停 將設臨停區體恤身障者

    天冷奪命危機！「保暖神器」超夯
    雲縣科技執法首月告發218件 超速、未依標誌標線行駛最多
    2021/12/01 12:42

    雲縣科技執法首月告發218件 超速、未依標誌標線行駛最多
    重機壓車過彎罰單撤銷 南市警︰182線科技執法規劃不受影響
    2021/11/08 21:26

    重機壓車過彎罰單撤銷 南市警︰182線科技執法規劃不受影響

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    花蓮公正包子前違規停車多 科技執法5個月開3000多張罰單
    2021/11/01 17:54

    花蓮公正包子前違規停車多 科技執法5個月開3000多張罰單
    屏東市、潮州、東港17處路口科技執法 11月1日開始取締開罰
    2021/10/29 17:49

    屏東市、潮州、東港17處路口科技執法 11月1日開始取締開罰
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播