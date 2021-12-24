北市鄭州路、西寧北路口將科技執法 明年元月三日起啟用開罰

闖紅燈。（記者劉慶侯翻攝）

2021/12/24 13:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市警交通大隊事故調查報告指出，台北市鄭州路與西寧北路口，為北市事故發生前三大路口，因此，市警局已建置完成「路口多功能交通違規科技執法設備」，目前為設備測試及宣導期，明（111）年1月3日將正式啟用執法和取締。

北市警交大指出，鄭州路與西寧北路口銜接東西向重要幹道，交通量大，所以最主要肇事原因，以側撞為大宗，故針對此路口「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「佔用機車停等區」及「車輛未停讓行人」的違規車輛，以科技設備偵測取締。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處600元以上1800元以下罰鍰，「闖紅燈」可處1800元以上5400元以下罰鍰，「佔用機車停等區」可處900元以上1800元以下罰鍰，「車輛未停讓行人」可處 1200 元以上3600 元以下罰鍰。

北市警表示，「路口多功能科技執法設備」是採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

北市警局表示，北市目前已啟用科技執法地點計6處，高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路 2 段馬偕醫院前）。

警方表示，已啟用取締地點 110年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少 217件（61%）、建國高架道路違規減少504件（73%）、市府轉運站違規減少385件（94%）、台北車站違規減少220件（48%）、吳興街 220 巷違規減少531件（66%）、中山北路2段違規減少73件（46%），6處經實施科技執法後違規數均大幅降低，成效顯著。

跨越雙黃線。（記者劉慶侯翻攝）

佔用機慢車停等區。（記者劉慶侯翻攝）

未依規定轉向。（記者劉慶侯翻攝）

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