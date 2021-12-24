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    1922疫苗平台暫退場 柯喊「天啊」：未來勢必全面打第三劑

    北市長柯文哲說，過去北市原有疫苗預約系統，配合政務委員唐鳳推出的系統上線後「乖乖繳械」，如今中央系統也收掉，評估未來勢必要全面施打第三劑疫苗，只能先運作看看，若不行再想辦法。（記者田裕華攝）

    北市長柯文哲說，過去北市原有疫苗預約系統，配合政務委員唐鳳推出的系統上線後「乖乖繳械」，如今中央系統也收掉，評估未來勢必要全面施打第三劑疫苗，只能先運作看看，若不行再想辦法。（記者田裕華攝）

    2021/12/24 12:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中央1922疫苗預約平台暫時退場，將回歸醫療院所及造冊接種；對此，台北市長柯文哲今直呼「天啊」並不滿表示，過去北市原有疫苗預約系統，配合政務委員唐鳳推出的系統上線後「乖乖繳械」，如今中央系統也收掉，評估未來勢必要全面施打第三劑疫苗，只能先運作看看，若不行再想辦法。

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」將暫時退場，後續疫苗施打將比照流感疫苗，採醫療院所、外展站及造冊等3管道接種，未來若有大量接種需求再視情況重啟。

    柯文哲今舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，會後受訪談到中央1922疫苗預約平台暫退場時直呼「天啊」，語帶不滿指出，過去北市原有的疫苗預約系統因配合唐鳳推出的系統上線而「乖乖繳械」，如今中央系統竟要收掉，只得先運作看看，若不行再想辦法。

    柯文哲再批，中央疫苗政策從頭到尾缺乏規劃，「送的比買得多」，到貨及配發時程也難控制，並斷言，從國外數據許多國家都已經開始施打第四劑疫苗，未來台灣勢必須全面施打第三劑疫苗。

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