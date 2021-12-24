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    首頁　>　臺北市

    吳釗燮批專修理民進黨 柯：別把反對者都打成中共同路人

    柯文哲今舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會。（記者田裕華攝）

    柯文哲今舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會。（記者田裕華攝）

    2021/12/24 12:20

    〔記者鄭名翔／台北報導〕外交部長吳釗燮昨表示，台北市長柯文哲曾答應與民進黨合作，未料當選後卻頻修理民進黨；對此，柯文哲今反酸，民進黨也曾答應要清廉、勤政、愛鄉土，「結果呢？」並稱多數仍配合中央命令，但不對之處仍會講，反嗆民進黨不該將反對者都打成「中共同路人」，更批「不是喊台獨就可貪污」。

    柯文哲今舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，會後接受聯訪對於吳釗燮昨日發言表示，自己跟所有人都可合作，多數中央命令也都配合，但如基隆輕軌、疫苗規劃等錯誤政策還是會提出來講。

    對於與綠營關係生變，柯文哲酸，民進黨也曾答應要清廉、勤政、愛鄉土，「結果呢？」不滿強調，不該將反對者都全部打成「中共同路人」，更批「不是喊台獨就可貪污」。

    至於外界對蔡英文總統的論文質疑，柯文哲說，要換做自己在台大醫學院的升等被質疑，就會將資料全部公開，不會把升等資料封鎖35年。

    而面對市長任期只剩1年、如何規劃2024年總統大選；柯文哲四兩撥千斤稱「認真工作就好」，並反駁「藍白合」說法，並以近期北市議會國、民兩黨共同封殺重陽敬老金覆議案譏諷「沒有藍白合，現在是綠白合」。

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