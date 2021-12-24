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    首頁　>　臺北市

    綠急推竹竹併 邱顯智痛批「乾脆拿掉連任限制」

    時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智與陳椒華今召開記者會，痛批民進黨想用逕付二讀方式，強推地制法修正草案。（記者楊丞彧攝）

    時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智與陳椒華今召開記者會，痛批民進黨想用逕付二讀方式，強推地制法修正草案。（記者楊丞彧攝）

    2021/12/24 12:20

    〔記者楊丞彧／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法」修正草案，立法院民進黨團今天擬提案逕付二讀，不經委員會審查，直接朝野協商，時代力量立院黨團三位立委今召開記者會，除了痛批新竹市長林智堅過去7年從沒提過合併，也批評民進黨團為了讓林不受法律拘束能繼續競選連任限制而修法。立委邱顯智不滿地說，若要如此乾脆請民進黨團總召柯建銘把縣市長連任限制拿掉，要選多久就選多久，要做多久就做多久。

    邱顯智質疑，地制法真的有這麼急，得要這樣硬推過去，連讓委員會審查機會都沒有。好不容易昨天經由黨團協商將中央政府總預算案退回審查，今天又傳出民進黨團可能把地制法修正草案逕付二讀，若真如此實在是非常離譜，也大開民主倒車。

    邱顯智強調，他非常贊成大新竹要合併，但現任新竹市長林智堅就任迄今7年，過去從沒聽過他講新竹縣市合併，卻因為現在要卸任，自己拋出這個倡議，並適用在自己身上。邱痛批民進黨團如果真要這樣，乾脆直接把縣市長連任限制拿掉，要選多久就選多久，要做多久就做多久。

    立委陳椒華表示，人民給民進黨執政且立院過半，但是有爭議的法案，或針對縣市合併，其實民間有不同的聲音，呼籲民進黨應多聽人民的聲音，不要草率修法。

    立委王婉諭也說，執政黨對修法應審慎看待，不能透過超過半數的席次輕率通過，並用碾壓的方式把修法當兒戲。地制法修法政院版本闕如，未提出相關修法來討論，也沒收集民間意見，若就這樣倉卒地用逕付二讀的方式通過，是非常不可取，也應給予嚴厲譴責。

    王婉諭提到，總統蔡英文曾說未來會針對非直轄市給予補助，但什麼樣的補助完全沒討論、沒說明。如果真的認為縣市合併非常重要、也有必要性，就應該盡快做周延討論，並提出完整配套一併規劃，才是正常的態度。但現在看到的是因人設事、草率倉促修法，如果說地制法修法真的很重要，就不會趕在最後一刻用逕付二讀的方式通過，也不會在市長任期屆滿才來提這個方案。

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