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    首頁　>　臺北市

    認應先修財劃法、國土法 柯文哲：不該突然多一個第七都

    台北市長柯文哲表示，客觀而言應優先修訂財政劃分法、國土計畫法，不該突然多一個第七都。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲表示，客觀而言應優先修訂財政劃分法、國土計畫法，不該突然多一個第七都。（記者田裕華攝）

    2021/12/24 11:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕立法院藍綠黨團今為攸關新竹縣市合併升格的「地方制度法」修法再度於議場內肉搏決戰；對此，台北市長柯文哲今表示，客觀而言應優先修訂財政劃分法、國土計畫法，不該突然多一個第七都，批現階段面對蠻橫執政黨，亟需強而有力在野黨，國民黨丟水球、豬肉內臟不是抗爭方法。

    柯文哲今舉行「擁抱科技、發現心台北」就職7週年記者會，會後受訪針對地制法修法議題指出，蔡英文總統上任前3天曾與前行政院長林全談過修訂財劃法，當時也表態一定配合，但如今過了6年，應優先進行的財劃法、國土計畫法都未動，反而突然先多一個第七都並不恰當，台灣人民都看在眼裡。

    柯文哲強調，不要為了政黨利益而犧牲國家利益，財劃法、國土計畫法均應優先進行，然而現階段面對蠻橫的執政黨，亟需一個強而有力的在野黨，國民黨丟水球、豬肉內臟不是抗爭的方法，民眾黨還是太小，若如此下去對台灣政治不是好事。

    身兼台灣民眾黨主席的柯文哲説，民眾黨主張說理、不贊成激烈抗爭，而每個委員都是盡職的優質立委，自己也秉持理性、科學、務實態度，不喜歡作秀表演，肯定黨籍立委的表現「很好」。

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