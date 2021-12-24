衝宜花東跨年迎曙光 高公局公佈國5壅塞時段提醒用路人避開

宜花東為熱門跨年迎曙光地點，高公局研判國5多時段會壅塞，建議改走替代道路。（高速公路局提供）

2021/12/24 12:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週五就是元旦連續假期，交通部高速公路局指出，宜蘭、花蓮、台東地區為國內跨年及旅遊熱門景點，元旦連假及前假期前1日，國道5號將湧現往花東旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵；建議民眾可搭乘公共運輸或改走替代道路。

高公局預測，元旦連假前一日上午9時至24時、連假首日清晨5時至16時、假期第2日上午6時至下午16時，國5南下南港系統至坪林；假期第2日14時至24時、收假日上午9時至20時，國5北上宜蘭至坪林等路段將出現壅塞情況，車速會低於時速40公里，行車時間恐將為平常的5倍至7倍，建議用路人可改駛替代道路。

高公局表示，國5南下壅塞或石碇及坪林入口封閉時，建議改道台9線或106乙；往花蓮民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北上壅塞時，往台北用路人可改駛台9線替代道路返程，或於坪林交流道再接回國5，避開壅塞車潮。另外，為鼓勵公共運輸，高公局持續實施多項大客車優先通行措施，讓搭乘大客車可較自行開車可節省30分鐘以上行車時間。

除避開上述尖峰時段及路段外，高公局呼籲，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線；另外，民眾若參加跨年活動，應避免於活動後疲勞駕駛，以維持交通安全。

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