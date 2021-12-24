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    首頁　>　臺北市

    阻擋地制法逕付二讀 藍委佔領立院主席台舉「英人設市」抗議

    國民黨立委占領議場主席台癱瘓議事，並舉諷刺總統蔡英文、新竹市長林智堅的「英人設市」、「狼狽為堅」標語抗議。（記者方賓照攝）

    國民黨立委占領議場主席台癱瘓議事，並舉諷刺總統蔡英文、新竹市長林智堅的「英人設市」、「狼狽為堅」標語抗議。（記者方賓照攝）

    2021/12/24 11:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕攸關新竹縣市合併升格的「地制法」修正草案，立法院民進黨團在議場大門前4天3夜輪值排班，確保草案能被排入今日院會報告事項，並擬提案逕付二讀，不經委員會審查，直接朝野協商，引發立法院國民黨團不滿，國民黨立委占領議場主席台癱瘓議事，並舉諷刺總統蔡英文、新竹市長林智堅的「英人設市」、「狼狽為堅」標語抗議。

    立法院院會今天召開，為確保今日議事順利，民進黨立委自21日起輪值固守議場大門4天3夜，今早7點議場大門一開，搶先進入議場向議事人員遞案；今日立法院院會由立法院長游錫堃主持，民進黨團挾席次優勢，表決議事日程草案報告事項、討論事項均照民進黨團所提版本通過。

    不料，國民黨立委於10點17分「發難」，大喊反對地制法逕付二讀，一擁而上衝上主席台，游錫堃勉力宣布會議休息後，議事隨即停擺。國民黨立委拿出準備好的「英人設市」、「狼狽為堅」、「只有選舉考量，沒有宏觀藍圖」等標語在議場內抗議，並自備麥克風輪流開講。

    國民黨立委江啟臣拿出民進黨團的提案，指出地制法修法草案列入報告事項後，民進黨團竟又擬請院會逕付二讀，交由民進黨團召集協商。

    新竹縣國民黨立委林為洲在議場透過自備麥克風表示，國民黨團同意「地制法」修正草案一讀付委到委員會審議，大家可以各提版本，讓台灣成為真正的兩級政府，不再有「富都窮縣」的現象，然而現在竟要逕付二讀，根本是「英」人設市、狼狽為「堅」。

    立法院24日舉行院會，院長游錫堃宣布「地制法」修法逕付二讀，引起在野黨不滿抗議。（記者方賓照攝）

    立法院24日舉行院會，院長游錫堃宣布「地制法」修法逕付二讀，引起在野黨不滿抗議。（記者方賓照攝）

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