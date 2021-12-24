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    涉與吳健保盜採砂石 前南市議長李全教胞弟李全富判1年8月定讞

    前台南市議長李全教胞弟李全富涉與前台南縣議長吳健保盜採砂石，獲判1年8月定讞。（資料照）

    前台南市議長李全教胞弟李全富涉與前台南縣議長吳健保盜採砂石，獲判1年8月定讞。（資料照）

    2021/12/24 11:10

    〔記者溫于德／台北報導〕2004年擔任台南縣議長的吳健保，與前台南市議長李全教胞弟李全富涉及曾文溪疏浚圍標盜採砂石案，不法所得超過2億元。台南高分院更三審依速審法減刑後，以貪污罪判吳3年徒刑、褫奪公權1年，李則被依妨害投票罪判刑1年8月，吳並未上訴已確定，李上訴後遭最高法院駁回定讞。

    吳健保另因涉職棒打假球案，2014年8月被高等法院依恐嚇、詐欺等罪判刑5年5月確定，但他發監前逃亡菲律賓4年多，前年1月被遣返回台，台南高分院將他所犯貪污等8案合併定應執行10年，吳雖抗告仍遭最高駁回，吳確定要關10年並已入獄。

    本案源於，水利署第六河川局2004年3月辦理曾文溪北勢洲橋至二溪橋河段疏浚工程，當時擔任台南縣議員並經營營造公司的李全富認為有利可圖，找吳健保等人合作承包工程，2人各出資1650萬元承包，以圍標方式由李借牌的公司得標。

    吳、李利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂販售，行賄第六河川局官員，不法獲利逾2億元。2005年3月檢調大舉搜索，吳、李等人一度遭收押。

    但一審台南地院以證據不足為由判吳健保無罪，李全富則被依違反採購法圍標罪判刑1年。二審台南高分院改認2人共同參與盜採砂石事證明確，且當時又具有議長和議員身分，卻基於不法利益的犯罪動機共同策劃，並以極低價的土方價格標得工程，再盜取極高價的砂石販售圖利，依加重竊盜等罪，判吳3年6月、李4年。

    案經最高法院3度發回，台南高分院更三審依速審法減刑後，以貪污治罪條例中交付賄賂罪判吳3年徒刑、褫奪公權1年，李被依妨害投票罪判刑1年8月，吳並未上訴已定讞，李上訴後遭最高法院駁回定讞。

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