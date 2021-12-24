為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    昔嗆林昶佐 環南自治會長林勝東：兩人多年好友、罷昶沒空去投票

    環南市場自治會會長林勝東今表示，與林昶佐是多年好友，私底下仍會聊天，因此對罷免不會表達任何意見，且投票日當天要做生意，「應該沒空（投票）」。 （記者鄭名翔攝）

    環南市場自治會會長林勝東今表示，與林昶佐是多年好友，私底下仍會聊天，因此對罷免不會表達任何意見，且投票日當天要做生意，「應該沒空（投票）」。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/24 10:41

    〔記者鄭名翔／台北報導〕疫情期間曾怒嗆無黨籍立委林昶佐的環南市場自治會會長林勝東，今被問到對於明年1月9日登場的林昶佐罷免案態度；林勝東表示，與林昶佐是多年好友，私底下仍會聊天，因此對罷免不會表達任何意見，且投票日當天要做生意，「應該沒空（投票）」、交給中正萬華區居民決定。

    台北市環南市場今年7月爆發嚴重本土疫情，中央疫情指揮中心指揮官陳時中與柯文哲共同舉辦記者會，同場出席的林昶佐因怒批柯防疫不力，當下遭林勝東反嗆，而後續衍伸地方團體及無黨籍議員鍾小平發起罷免林昶佐。

    林勝東今出席台北市長柯文哲就職7週年記者會，會前受訪時表示，與林昶佐是好友，因此不會對罷免表達任何意見，且民意代表有沒有做事，在地居民都會看到、感覺到，包括自己也有感受到，當時會嗆林昶佐也是因著急疫情嚴重，但重申兩人多年交情、私下仍會聊天。

    至於投票日當天是否會去投票？林勝東說，因為要做生意，「應該沒空」，強調交給中正萬華區居民決定、與政黨鬥爭沒關係，也不要因為個人意見去影響他人想法；而萬華疫情已平息，當前希望政府協助振興經濟，針對傳統商圈區域的萬華多推出促銷活動、吸引各地民眾消費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不參加罷免林昶佐 環南會長林勝東：希望他為萬華人多爭取疫苗
    2021/07/27 12:50

    不參加罷免林昶佐 環南會長林勝東：希望他為萬華人多爭取疫苗
    遭柯文哲酸「害人害己」 林昶佐回應了
    2021/07/07 20:56

    遭柯文哲酸「害人害己」 林昶佐回應了

    中山北路都更翻新 二段街廓再現風華
    柯文哲酸林昶佐「害人害己」 自稱被設局騙到環南市場
    2021/07/07 19:39

    柯文哲酸林昶佐「害人害己」 自稱被設局騙到環南市場
    環南自治會長嗆聲後改口「是朋友」 林昶佐低調：我的事沒那麼重要
    2021/07/07 11:21

    環南自治會長嗆聲後改口「是朋友」 林昶佐低調：我的事沒那麼重要

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播