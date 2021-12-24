昔嗆林昶佐 環南自治會長林勝東：兩人多年好友、罷昶沒空去投票

環南市場自治會會長林勝東今表示，與林昶佐是多年好友，私底下仍會聊天，因此對罷免不會表達任何意見，且投票日當天要做生意，「應該沒空（投票）」。 （記者鄭名翔攝）

2021/12/24 10:41

〔記者鄭名翔／台北報導〕疫情期間曾怒嗆無黨籍立委林昶佐的環南市場自治會會長林勝東，今被問到對於明年1月9日登場的林昶佐罷免案態度；林勝東表示，與林昶佐是多年好友，私底下仍會聊天，因此對罷免不會表達任何意見，且投票日當天要做生意，「應該沒空（投票）」、交給中正萬華區居民決定。

台北市環南市場今年7月爆發嚴重本土疫情，中央疫情指揮中心指揮官陳時中與柯文哲共同舉辦記者會，同場出席的林昶佐因怒批柯防疫不力，當下遭林勝東反嗆，而後續衍伸地方團體及無黨籍議員鍾小平發起罷免林昶佐。

林勝東今出席台北市長柯文哲就職7週年記者會，會前受訪時表示，與林昶佐是好友，因此不會對罷免表達任何意見，且民意代表有沒有做事，在地居民都會看到、感覺到，包括自己也有感受到，當時會嗆林昶佐也是因著急疫情嚴重，但重申兩人多年交情、私下仍會聊天。

至於投票日當天是否會去投票？林勝東說，因為要做生意，「應該沒空」，強調交給中正萬華區居民決定、與政黨鬥爭沒關係，也不要因為個人意見去影響他人想法；而萬華疫情已平息，當前希望政府協助振興經濟，針對傳統商圈區域的萬華多推出促銷活動、吸引各地民眾消費。

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