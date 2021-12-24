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    藍營民代告發林秉樞涉洗錢 案件已移轉至新北檢偵辦

    男子林秉樞被告發涉洗錢，案件已移轉至新北檢偵辦。（資料照）

    男子林秉樞被告發涉洗錢，案件已移轉至新北檢偵辦。（資料照）

    2021/12/24 10:31

    〔記者王定傳／台北報導〕立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案發生後，藍營民代質疑無業的林秉樞涉嫌冒充國安人員對外招搖撞騙，且其名下還被爆料有2300萬元的不明鉅額存款，疑似涉及洗錢，日前到台北地檢署，告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪；據了解，此案已確定移轉管轄至新北地檢署，檢方表示將依法積極偵辦。

    新北檢警偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴一案，除緊鑼密鼓勘驗林嫌被扣的手機、黑色豆腐頭隨身碟等物外，亦請高嘉瑜協助辦案；檢方本週與高嘉瑜確認提告內容後，高陣營方面確定對林嫌提出妨害風化、妨害秘密、妨害自由、妨害名譽、妨害電腦使用及傷害、恐嚇罪等8大罪告訴，此部份尚在偵辦中。

    不過，高嘉瑜遭家暴案發生後，各種傳言不斷，藍營民代質疑無業的林秉樞涉嫌冒充國安人員對外招搖撞騙，且其名下還被爆料有2300萬元的不明鉅額存款，疑似涉及洗錢，日前赴北檢告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪；北檢日前聲請移轉管轄，經高檢署審核後移轉至新北檢偵辦，對此，檢方表示將依法積極偵辦。

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