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    首頁　>　臺北市

    軍用ATV登上標高3123公尺營區 待命執行雪地高山救援行動

    軍方過去是由陸軍第十軍團派出CM21履帶型裝甲人員運輸車，進駐在武嶺營區協助執行救援任務，今年起則是改派機動性更高的ATV車進駐營區。（圖：陸軍航特部提供）

    軍方過去是由陸軍第十軍團派出CM21履帶型裝甲人員運輸車，進駐在武嶺營區協助執行救援任務，今年起則是改派機動性更高的ATV車進駐營區。（圖：陸軍航特部提供）

    2021/12/24 10:15

    〔記者羅添斌／台北報導〕強烈冷氣團明天將侵襲台灣，氣象局預估3000公尺以上高山或北台灣2500公尺以上山區有下雪機會，由於往年降雪期間多次發生車輛打滑受困事件，軍方今年特別派出ATV全地形多功能四輪越野機車，進駐到合歡山武嶺營區，待命執行雪地及高山救援行動。

    武嶺營區位於合歡山主峰與東峰間山谷，海拔達到3123公尺，是全台最高營區，也是國軍唯一的寒訓基地，山區道路每逢嚴冬時期時常有積雪狀況發生，軍方過去是由陸軍第十軍團派出CM21履帶型裝甲人員運輸車，進駐在武嶺營區協助執行救援任務，今年起則是改派機動性更高的ATV車進駐營區。

    本報在去年3月獨家報導，憲兵指揮部已採購了外型十分特殊的「全地形4輪偵蒐摩托車」，交由憲兵特勤隊使用，陸軍航特部今年則是採購特戰ATV車。

    官員指出，陸軍航特部使用的特戰ATV車，配有強力絞盤及拖車桿丶拖勾等裝備，若遇有車輛在高山雪地地區打滑受困時，可以機動快速出動並且進行救援，避免人員車輛受困。

    陸軍航特部今天指出，航特部今年採購救災機具 ATV全地形多功能越野機車5輛，相關督管及操作人員已於10月21日完成學、術科教育訓練，後續視驗證狀況，檢討災害救援能量。航特部已於12月14日派遣2輛3.5噸載重車，運送3輛ATV至昆陽停車場卸載，由高階幹部督導，機動至武嶺營區，確認裝備妥善無虞。

    陸軍航特部使用的特戰ATV車，配有強力絞盤及拖車桿丶拖勾等裝備，若遇有車輛在高山雪地地區打滑受困時，可以機動快速出動並且進行救援，避免人員車輛受困。（圖：陸軍航特部提供）

    陸軍航特部使用的特戰ATV車，配有強力絞盤及拖車桿丶拖勾等裝備，若遇有車輛在高山雪地地區打滑受困時，可以機動快速出動並且進行救援，避免人員車輛受困。（圖：陸軍航特部提供）

    軍方過去是由陸軍第十軍團派出CM21履帶型裝甲人員運輸車，進駐在武嶺營區協助執行救援任務，圖為陸軍官兵在武嶺基地進行CM21甲車動力測試。（圖：軍聞社提供）。

    軍方過去是由陸軍第十軍團派出CM21履帶型裝甲人員運輸車，進駐在武嶺營區協助執行救援任務，圖為陸軍官兵在武嶺基地進行CM21甲車動力測試。（圖：軍聞社提供）。

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