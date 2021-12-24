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    首頁　>　臺北市

    在疫情裡窒息...藝術家打造巨型AR呼吸能量球 邀民眾飄浮台北空中

    數位藝術創作家李明道利用AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大的虛擬能量球。（台北文創提供）

    數位藝術創作家李明道利用AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大的虛擬能量球。（台北文創提供）

    2021/12/24 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒多時，變異株接連出現，疫情彷彿永無止盡，讓大眾倍感窒息，何時可以摘下口罩，自由呼吸成為懸念；對此，台北市文化局邀集相關單位及藝術家，透過AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大虛擬能量球，民眾可透過科技與其進行互動，讓數位藝術突破疫情隔離，在藝術的世界裡自由地呼吸。

    由台北市文化局主辦，台北文創、松山文創園區協辦的「台北市公共藝術實驗計畫」邀請知名數位藝術創作家李明道（Akibo），利用AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大的虛擬能量球，作品名為「自由呼吸」。

    李明道表示，藝術創作者是站在時事最前線，用設計傳遞感受、觸發反思的人，在疫情之下，人與人之間被疫情築起隔離牆，但數位與藝術的世界裡，探索與感知不受疫情限制，希望藉由這顆能量球，在它的一呼一吸之間，與大眾「在藝術的世界裡，一起自由呼吸」，也替疫情時代下的大眾發出摘下口罩自由呼吸、回歸常態生活的吶喊。

    自即日起至明年3月，民眾可以與「自由呼吸」互動，透過手機APP（IOS下載點此Android下載點此）與它互動合照，並上傳至活動粉絲頁，企劃團隊會在隔月的第一天收集前100位上傳者的照片，陳列在能量球上，打破創作者與觀眾的界線，成為公共藝術的一部分，共創藝術價值。

    新年在即，只要在12月底上傳合照，就有機會在跨年夜時讓「自己」和能量球一起飄浮於台北空中，用最特別的方式迎接新年。

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    數位藝術創作家李明道利用AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大的虛擬能量球。（台北文創提供）

    數位藝術創作家李明道利用AR擴增實境技術，在台北文創及松菸古蹟區上空升起一顆巨大的虛擬能量球。（台北文創提供）

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