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    被控與富商不當往來 石木欽懲戒案12/24宣判

    監察院彈劾公懲會前委員長石木欽，職務法庭預定明早宣判。（資料照）

    監察院彈劾公懲會前委員長石木欽，職務法庭預定明早宣判。（資料照）

    2021/12/23 23:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕監察院指控公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，去年8月提起彈劾，送交職務法庭審理，合議庭預定明天（24日）早上10點宣判。由於監察院多憑翁茂鍾的筆記本內容就彈劾、彈劾程序被質疑不合法、多數行為時點又超過10年懲戒權時效，合議庭的心證到何種程度，目前無法研判。

    監察院指控石木欽在翁茂鍾涉訟期間，不避諱與其往來，提供法律意見，違反法官倫理規範；又以妻兒當作人頭，購買翁茂鍾公司股票，涉財產申報不實，去年6月提起彈劾，但被否決。

    3名提案委員多次聲明異議，要求再度彈劾，但均流會，直到換另名監委高涌誠加入提案彈劾，去年8月才通過，送交職務法庭審理。

    石木欽質疑彈劾程序有問題，要求查明彈劾程序有無違法，合議庭遂向監察院要資料，未料監察院不願提供，引發外界臆測是否彈劾真的出了狀況。

    而監察院彈劾石木欽的依據，均立基在翁茂鍾的筆記本上，內有與多名司法官與政界高層的往來紀錄，但翁茂鍾日前以證人身分出庭應訊，指稱筆記本的內容並非全為真，他也從未跟石木欽諮詢過法律意見，再加上其他一同被列在與石木欽飲宴的律師證稱「我不認識石木欽」，筆記本與證人證述未必吻合，全案的違失事證待合議庭審酌。

    此外，筆記本內記載的行程橫跨20幾年，多數行為時點已超過10年的懲戒時效，合議庭是否會以10年做為一個分隔點，割裂評價？或是把全部交往視為連續行為，不分時點綜合評價？亦是重點。

    合議庭預定明早10點在懲戒法院職務法庭第一法庭宣判，預計旁聽者眾，職務法庭開放延伸法庭旁聽。

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