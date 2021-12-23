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    國民黨帳戶8億資金遭黨產會凍結 興訟敗訴確定

    最高行政法院今天駁回上訴，判國民黨敗訴確定。（資料照）

    最高行政法院今天駁回上訴，判國民黨敗訴確定。（資料照）

    2021/12/23 20:14

    〔記者楊國文／台北報導〕黨產條例5年前公布後，國民黨於永豐銀行帳戶3億多元及9張台銀支票4億多元，共約8億元遭黨產會凍結，國民黨不服興訟，台北高等行政院認定黨產會處分沒有違誤，判國民黨敗訴；國民黨不服提起上訴，最高行政法院今天駁回上訴，判國民黨敗訴確定。

    此案是國民黨在永豐銀行中崙分行的帳戶被推定為不當取得財產，黨產會發現，國民黨在2016年8月10日黨產條例公布次日起，從該帳戶領走5200萬元，再以台銀為付款人的支票，開立給他人兌領。

    黨產會懷疑國民黨有脫產嫌疑，立即凍結國民黨在永豐銀行帳戶約3億多元資金，以及9張台銀支票約4億6800萬元，共約8億元資金，該帳戶內資金均不得提領或匯出；國民黨不服原處分，循序提起行政訴訟。

    台北高等行政法院審理認為，黨產會依照黨產條例第9條第4項規定凍結國民黨該帳戶內相關資產及台銀支票，避免國民黨脫產而做的處分，此保全處分程序合法，也沒有瑕疵，處分前也給予國民黨陳述意見，沒有侵害國民黨權益，黨產會禁止國民黨處分財產合法，判國民黨敗訴。

    國民黨不服判決，提起上訴，最高行政法院審理認定，國民黨未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定上訴駁回，全案確定。

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