蔡英文親自出馬溝通 正國會發布共同聲明挺地制法修法

正國會立委發布共同聲明，支持柯建銘提出的「地方制度法修正草案」，並發布3項主張，包括兩年內應完成「行政區域劃分法」與「財政收支劃分法」的修法工作。（資料照）

2021/12/23 19:42

〔記者謝君臨／台北報導〕在總統蔡英文親自出馬與派系立委溝通後，推動「大新竹合併升格」議題已成為民進黨內共識。正國會立委發布共同聲明，支持由立法院民進黨團總召柯建銘所提出的「地方制度法修正草案」，並發布3項主張，包括兩年內應完成「行政區域劃分法」與「財政收支劃分法」的修法工作等。

聲明以「縣市推動整併升格，台灣整體向上提升」為題指出，近期諸多關於縣市整併與升格議題的討論，目的都是為改善現行體制不盡完善之處。而在推動整併升格以強化縣市和國家競爭力之外，國人也關注到均衡國土發展與縣市平權的重要性，也皆認同不應在改制過程中，讓任何國人成為二等國民。

正國會委員認為，推動縣市整併以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到「均衡國土」、「強化治理」、「深根民主」與「平權縣市」等有利於「台灣國家正常化」之目標。而蔡總統也明確表示，縣市合併須考量到核心城市的量能、條件成熟及民意共識，而財源部分則應兼顧縣市平權。

聲明指出，此次「地制法」修正草案的提出，將會是推動系列改革與討論的重要起點，正國會支持的同時，也提出3項主張：首先，兩年內應完成「行政區域劃分法」與「財政收支劃分法」的修法工作，以滿足縣市整併升格的需求。另，為避免前述修法過程尚未完備之下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」的後果，應訂定「日出條款」。

最後，除上述兩項修法之外，還應討論包括：「國土整體規劃」、「中央與地方關係」、「行政與立法關係」以及「地方選制改革」等四大層面的體制革新議題。

而為加速上述3項主張的推動，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。3場論壇的主題分別為：「地方選舉制度的精進化」、「財政收支劃分的合理化」與「國土均衡發展的具象化」。期望透過彙整專家學者與公民團體的意見，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，以帶動未來台灣整體的向上提升。

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