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    首頁　>　臺北市

    合團司長期僅任務編組被監院要求檢討 內政部回應了

    內政部合團司籌備處回應，將積極配合組改進度辦理，也積極研提計畫爭取預算。（資料照）

    內政部合團司籌備處回應，將積極配合組改進度辦理，也積極研提計畫爭取預算。（資料照）

    2021/12/23 21:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今天指出，內政部是合作事業發展中央主管機關，2013年成立「合作及人民團體司籌備處」的任務編組，但相關組織法長期未能在立法院通過，導致合團司籌備處長期僅能以任務編組型態存在，顯然不利於合作事業推動與發展，促請行政院檢討改進。內政部合團司籌備處回應，將積極配合組改進度辦理，也積極研提計畫爭取預算。

    監察院指出，監院內政及族群委員會21日通過監委紀惠容、田秋堇、葉大華所提調查報告，就如何依法獎勵扶植合作事業，並設置跨部會常態性協調機制，促請行政院檢討改進。

    查案監委說，憲法第145條第2項明定，合作事業應受國家之獎勵扶助，但我國合作事業自2013年行政院組織改造之後，僅成立「合團司籌備處」，相關預算、人力、民間組織均快速萎縮，呈現低度發展之情形。

    針對組改部分，內政部合團司籌備處今天回應，將積極配合組改進度辦理；至於未設置合作事業發展基金、經費大幅減少、不適用經濟部中小企業信用保證基金等，合團司籌備處表示，內政部已積極研提計畫爭取預算，於5月21日奉行政院備查在案，另於本年度辦理委託策略規劃案，期使合作事業納入社會創新範疇，適用各部會推動之資源，以突破合作事業困境。

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