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    首頁　>　臺北市

    台北捷運環狀線土地變更 沒收到開會通知被當作同意開發

    圖為捷運環狀線Y39站附近有爭議之土地（圖:擷自Google map）

    圖為捷運環狀線Y39站附近有爭議之土地（圖:擷自Google map）

    2021/12/23 19:17

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市計畫委員會今（23日）審議捷運環狀線東環Y35、Y37、Y39站主要計畫與細部計畫土地變更案，但有市民到場陳情，表達支持政策，但根本沒收到開會通知，難以提出意見，就被台北市政府當作同意，不滿政府要這樣強勢強硬嗎？對此，都委會主席、副市長彭振聲說，大家還有疑慮，台北市捷運局需對民眾說明清楚，除有爭議基地，其他站通過都委會。

    有位市民自稱代表8位地主，他指出，他們持有土地是在Y39站附近吳興街、松仁路口的角地，參與捷運聯開，改建後扣掉公設，未來分回居住面積恐只剩下套房，真的太小，家人不夠住；但這些意見還沒對捷運局講，就被列入漠視同意開發，他們不是刁民，也不是不同意開發，但希望捷運局考量現實，並比照斯文里公辦都更權狀換室內比，可如民間建案一坪換一坪。

    一位代表Y37站的地主則說，沒接到通知，不知道開會，不代表他就是同意、贊同政策，很多住戶懷疑是否沒收到通知就被視為同意；他也質疑，公有設施應帶來安穩的家，但周邊民間建案可以一坪換一坪，他們這邊卻是這樣待遇，難道不說話就是同意？ 市府不寄通知就是同意嗎？市府單位要這樣強勢強硬嗎？會議難道是主席、委員自己關起來開嗎？

    彭振聲疑問，日前辦說明會捷運局做得不夠？捷運局回應，可能民眾沒收到信、有些人沒住在一起，捷運局只能依照地政單位的登記寄送，以前都有回執聯。

    對於周邊民間建案可達一坪換一坪，都發局則說明，該案努力超過十五年，剛好申請老舊公寓四五層樓專案，面積達兩千平方公尺上限；至於捷運聯開，會給予特別照顧，不會讓現有建築空間縮水，沒有比一般民間都更虧待。但彭振聲說，大家還有疑問，並裁示Y37、39站案待之後補手續。

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