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    台北市「循環杯」擴大公館、站前商圈 3天沒歸還停權

    台北市環保局將循環杯擴及到公館、站前商圈。（記者蔡亞樺攝）

    台北市環保局將循環杯擴及到公館、站前商圈。（記者蔡亞樺攝）

    2021/12/23 19:13

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕繼10月在台北市立第一女子高級中學推出「循環杯」服務，台北市環保局今天（23日）宣布，合作站點擴大到公館商圈25家店家、站前商圈33處據點，免費提供循環杯隨借隨還，但環保局提醒，民眾租借3天內要歸還，否則停權，直到歸還才會恢復使用權利。

    環保局今日下午舉行記者會宣布循環杯服務擴大服務。環保局長劉銘龍表示，今天再與公館商圈麥當勞新生店及公館店、7-11統全店、COMEBUY台北公館店、汀州店等25處店家合作，一起加入循環杯服務。藉著循環杯服務提供綠色消費新方式，也是實踐2050淨零碳排的重要手段。

    環保局指出，循環杯採用「可重複使用的容器」取代一次性容器，以公共自行車租還站的概念，在商圈人潮聚集的公共區域或店家設置循環杯租還據點，以甲地租乙地還方式，不用支付押金，自行借還即可。讓循環杯的使用，從單一商店擴大到整個商圈，提供消費者方便的環保行動新選擇。

    民眾關心衛生清潔問題，環保局表示，用過的循環杯由廠商回收，符合衛生規範的餐具專業清洗廠合作，回收之循環杯依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，及每月定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質，讓使用者安心使用。

    環保局說明，消費者先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員後，在手機上點選「借杯機」並獲得QRCode，再對準自助借還站的機器掃描即可取杯。若是與合作茶飲店購買手搖飲料，在手機上點選「店鋪借杯」，再掃描店員提供的循環杯上QRCode即可使用盛裝飲品。

    至於歸還方式，環保局表示，可以到自助借還站的機器，先掃杯身QRCode再投入，或是直接交給合作店家，由店員協助歸還。循環杯服務上路至今，歸還率達99%，若民眾遲未歸還，業者會友善提醒，借用超過6個杯子未還就不能再借。

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