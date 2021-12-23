中選會正式公告：四大公投投票結果「不通過」

中選會今天公告四大公投投票結果為不通過。（資料照）

2021/12/23 18:41

〔記者吳書緯／台北報導〕「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷建」等4項公投18日完成投開票，4案的同意票都未多於不同意票，投票結果為不通過。中選會今天說，今天召開委員會議審議投票結果，依法公告投票結果為不通過，並函知公投提案領銜人；根據「公投法」，公告公投結果起2年內，不得就同一事項重行提出。

中選會說，依「公投法」第31條規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人；本次全國性公民投票案第17案至第20案，投票權人數均為1982萬5468人。

針對投票結果，中選會指出，第17案（重啟核四）的有效票數為806萬720票；同意票數為380萬4689票，不同意票數為426萬2517票；第18案（反萊豬進口）的有效票數：806萬7757票，同意票數為393萬6386票，不同意票數為413萬1371票。

中選會說，第19案（公投綁大選）的有效票數為807萬1920票，同意票數為395萬1677票，不同意票數為412萬243票；第20案（三接遷建）的有效票數為806萬4635票，同意票數為390萬1171票，不同意票數為416萬3464票。4案的有效同意票未多於不同意票，投票結果均為不通過。

中選會指出，除了依法公告投票結果，並將不通過之第17案、第18案、第19案及第20案投票結果分別函知該案提案人的領銜人黃士修、林為洲、江啟臣及潘忠政。

4大公投的同意票與不同意票數，都與中選會在18日開票當日所宣布的投票結果稍有不同。對此，中選會選務處處長謝美玲受訪說，新北市與台南市都有再對公投票數進行更正，將票數更正的確認結果通報中選會，而中選會主委李進勇在18日時也有提及，最終的公投票數是以今日委員會議審定的結果為準。

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