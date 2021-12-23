尾牙、跨年酒駕多 北市警局明起連10天大執法

北市警察局交通警察大隊明日起至明年1月2日止，將執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務。（交大提供）

2021/12/23 17:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕歲末年終，即將到來的耶誕節、跨年，還有尾牙接踵而至，民眾過節歡聚常飲酒助興，恐有酒後駕車情況，北市警察局交通警察大隊表示，12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務，酒駕遭逮者，機車最高罰9萬元、汽車罰12萬元，同車乘客也會被罰最高3千元。

交大統計，今年1月至11月止，於易發生酒後駕車違規路段，前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等。

北市交通局也統計，近3年酒駕事故死傷人數，2018年69人、2019年63人、2020年78人，今年截至10月止為44人；交大統計酒駕取締件數，2018年1萬2692件、2019年9383件、2020年4465件、今年1到10月為2633件

市警局已責由各分局針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，妥適規畫勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度及密度。交大表示，汽機車駕駛者經測試檢定酒精濃度超過標準，機車駕駛人將處1.5萬元至9萬元；汽車駕駛人處3萬至12萬元；拒絕酒測者罰處18萬元罰鍰。

另外，交大表示，駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元至3000元罰鍰。交大呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，飲酒後除可搭計程車及大眾交通運輸外，店家也可協助顧客善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。

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