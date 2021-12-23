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    國中生月領200買衛生棉 王浩批「詐騙」：柯文哲輔選黃珊珊

    台北市議會民政委員會審查北市社會局等市府機關明年度預算。（記者蔡亞樺攝）

    台北市議會民政委員會審查北市社會局等市府機關明年度預算。（記者蔡亞樺攝）

    2021/12/23 18:36

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市社會局明年編列6100萬元預算，補助全市3.1萬名國中女生，計畫發放每月200元商品券，讓學生自行選購生理用品。市議會民政委員會今（23）日審查該筆預算，議員王浩表態支持，卻認為配套不足，應從國小階段開始補助，政策制定粗糙，最後該筆預算暫擱。

    市府落實性別平權、打破月經污名化，今年9月新學起開始計畫試辦，在信義、士林、重慶、木柵及古亭5國中，免費提供生理用品，5所試辦學校的女廁裡有「月經盒」。教育局陸續蒐集資料並進行民調，調查指出有93%學生認為此舉對破除月經污名化有幫助。

    社會局明年度正式編列6100萬元經費，打算擴大到全市國中女學生，今日下午民委會審查該筆預算時，王浩直呼「這是詐騙案、騙子來了」，不解該政策為何只發給國中女學生，毫無性平概念。

    王浩說，很多女生初經來時是國小5、6年級，甚至是4年級，初經來時手足無措，不應該只有國中，這是鋸箭法的福利政策，他批評政策無配套也沒有平權概念，就是即興式預算也沒法源依據，大酸說「這是柯文哲替副市長黃珊珊輔選」的政策 。

    列席的台北市教育局長曾燦金表示，這是從「月經平權」概念來看，女生生下來就要多花這一筆錢，世界各國有的從免稅的角度著手 ，如肯亞與加拿大，2015年從女生免稅制度來做，2018年蘇格蘭率先在全國廁所或學校廁所要提供。

    王浩說，女性從出生背負這樣的辛苦一直到停經，男性無法體會，讓女性感到真正被關懷，就算編6億元他也沒意見，但今天狀況是，不少女孩子初經降到10歲，就應該初經女生通通發，政策規劃不夠周詳。

    曾燦金回答，5校試辦已經蒐集滿多資訊，經過討論選擇先從國中開始推動。王浩則認為，真正該補助是國小階段，國小女學生在校時突然說流血了，什麼都不知道也沒相關用品，因此應該在初始點去做，批評政策「大沙豬主義的男人訂的」，只想幫選市長的女性做這個事情，過於粗糙。

    市議會民政委員會最後暫擱該筆預算。曾燦金會後受訪表示，明年3月實施，預計有3.1萬名國中女學生受惠，每人每月補助200元，初步規畫是從北市酷課APP的親師生學習整合平台，下載電子票券，前往指定通路領取，詳細計畫等招商完成後再公布，未來會視情況，延伸至國小或高中職女生。

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