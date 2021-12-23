為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    化解總預算逕付二讀爭議 柯建銘：明天提復議

    今天朝野協商，民進黨團總召柯建銘（中）承諾明天提出復議，讓總預算案回到各委員會中繼續審查。（記者陳志曲攝）

    今天朝野協商，民進黨團總召柯建銘（中）承諾明天提出復議，讓總預算案回到各委員會中繼續審查。（記者陳志曲攝）

    2021/12/23 17:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團於21日院會提案將111年度中央政府總預算案逕付二讀，並表決通過，引起在野黨不滿，要求退回委員會審查。立法院長游錫堃今天（23日）召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘承諾明天（24日）提出復議，讓總預算案回到各委員會中繼續審查，力拚在1月28日前三讀。國民黨團總召費鴻泰也說，我們非常有誠意，下週時間再晚都要審完，請不要懷疑我們的誠信。

    今天的朝野協商達成4點共識，首先，各黨團同意針對明年度總預算案公務預算部分，院會由各委員會抽出逕付二讀的決定，由民進黨團於24日提出復議，並回復至原各委員會審查階段，由各委員會繼續審查，於30日以前完成審查。

    其次，上開回復各委員會審查階段時，其中外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨團召委禮讓國民黨團召委輪值排案。第三，各黨團同意總預算案公務預算部分，至遲於明年1月28日以前完成三讀程序，並且不提出復議。

    最後，針對財政委員會爾後研擬年度的中央政府總預算案審查日程時，民眾黨團建請先進行相關協商，納入審查日程草案，以確定其合理時程，以供遵循。

    立法院長游錫堃召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長游錫堃召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首次修憲召委會議連主席也難產 議程安排交朝野協商
    2021/12/23 16:01

    首次修憲召委會議連主席也難產 議程安排交朝野協商
    「台灣是中共進攻自由世界下個目標」 香港流亡議員羅冠聰示警
    2021/12/22 19:33

    「台灣是中共進攻自由世界下個目標」 香港流亡議員羅冠聰示警

    遠信與東森購物攜手推出免卡分期服務
    總預算逕付二讀 朱立倫：民進黨創國會史上惡例
    2021/12/22 18:05

    總預算逕付二讀 朱立倫：民進黨創國會史上惡例
    美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得
    2021/12/22 17:00

    美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    49立委提案修地制法 民進黨12人未連署
    2021/12/22 05:30

    49立委提案修地制法 民進黨12人未連署
    民進黨將總預算案逕付二讀 國民黨團：創最惡劣先例
    2021/12/21 17:04

    民進黨將總預算案逕付二讀 國民黨團：創最惡劣先例
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播