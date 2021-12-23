化解總預算逕付二讀爭議 柯建銘：明天提復議

今天朝野協商，民進黨團總召柯建銘（中）承諾明天提出復議，讓總預算案回到各委員會中繼續審查。（記者陳志曲攝）

2021/12/23 17:24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團於21日院會提案將111年度中央政府總預算案逕付二讀，並表決通過，引起在野黨不滿，要求退回委員會審查。立法院長游錫堃今天（23日）召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘承諾明天（24日）提出復議，讓總預算案回到各委員會中繼續審查，力拚在1月28日前三讀。國民黨團總召費鴻泰也說，我們非常有誠意，下週時間再晚都要審完，請不要懷疑我們的誠信。

今天的朝野協商達成4點共識，首先，各黨團同意針對明年度總預算案公務預算部分，院會由各委員會抽出逕付二讀的決定，由民進黨團於24日提出復議，並回復至原各委員會審查階段，由各委員會繼續審查，於30日以前完成審查。

其次，上開回復各委員會審查階段時，其中外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨團召委禮讓國民黨團召委輪值排案。第三，各黨團同意總預算案公務預算部分，至遲於明年1月28日以前完成三讀程序，並且不提出復議。

最後，針對財政委員會爾後研擬年度的中央政府總預算案審查日程時，民眾黨團建請先進行相關協商，納入審查日程草案，以確定其合理時程，以供遵循。

立法院長游錫堃召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

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