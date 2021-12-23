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    首頁　>　臺北市

    元旦開跑！北市50座停車場 機車轉乘捷運折5元

    北市停車管理工程處自明年元旦起，50座自營停車場實施機車轉乘捷運優惠方案，持悠遊卡每筆折抵5元。（停管處提供、資料照，本報合成）

    北市停車管理工程處自明年元旦起，50座自營停車場實施機車轉乘捷運優惠方案，持悠遊卡每筆折抵5元。（停管處提供、資料照，本報合成）

    2021/12/23 17:06

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府持續擴大機車收費範圍，讓機車族荷包縮水，台北市停車管理工程處今宣布，明年1月1日起，停管處自營的50座路外停車場機車轉乘捷運，持悠遊卡在1小時有搭乘捷運紀錄，每筆停車費直接折5元，提高機車族轉乘捷運的意願。

    北市路邊機車格位超過6萬個，停管處統計，北市僅約4%民眾固定騎機車轉捷運，9月1日起推動路邊機車轉捷運優惠，民眾綁定悠遊付APP繳納路邊機車格費用，且當日使用嗶乘車搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，目前每月約200人體驗，停管處加強宣導期並持續觀察。

    停管處科長羅至浩指出，明年1月1日起新增路外停車場轉乘捷運的優惠方案，與路邊停車格不同，差別在無須綁悠遊付APP，只要民眾捷運進出站1小時內，所刷的悠遊卡與牽車繳錢的是同1張，系統辨識後將扣款5元，等於從20元降到15元。

    羅至浩表示，目前停管處轄管自營的50座路外停車場提供優惠，包括離捷運南港站較近的興中立體停車場、鄰近永春站的松山農工地下停車場，以及鄰近松山站的松山車站地下停車場，和松山國小地下停車場。

    羅至浩補充，停管處委外經營的公有停車場，將在未來合約到期與廠商換約時，將此捷運轉乘優惠納入合約內，一步一步慢慢擴大實施；目前各捷運站內附設的機車停車場，已經有3元的轉乘優惠。

    北市停車管理工程處自明年元旦起，50座自營停車場實施機車轉乘捷運優惠方案，持悠遊卡每筆折抵5元。（停管處提供）

    北市停車管理工程處自明年元旦起，50座自營停車場實施機車轉乘捷運優惠方案，持悠遊卡每筆折抵5元。（停管處提供）

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