為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    總預算案逕付二讀 蘇貞昌盼國民黨勿杯葛

    行政院長蘇貞昌今出席NCC「5G躍台灣，飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，推廣5G網路建設與應用成果。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌今出席NCC「5G躍台灣，飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，推廣5G網路建設與應用成果。（記者羅沛德攝）

    2021/12/23 16:02

    〔記者羅綺／台北報導〕民進黨團提案將明年度中央政府總預算案，從委員會抽出逕付二讀，行政院長蘇貞昌今天表示，明年要為軍公教加薪、提高育兒津貼、增加勞保基金，這些都要預算通過才能執行，期待立委能盡責、遵守法律規定，如期通過預算。

    國民黨立法院黨團日前宣布，拒審明年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團21日在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商，卻遭到國民黨團指責不道德。

    蘇貞昌今日出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，會前接受媒體採訪時，他表示總預算案要趕快通過，已經誤掉法定時間了，再過幾天就是新的一年，要用新的預算，希望國民黨不要不理性杯葛，如期順利通過。

    蘇貞昌說，明年1月1日就要為全國的軍公教加薪，還要提升育兒津貼，以及為勞工增加新台幣80億元的勞保基金，這些資金都要預算通過才能執行，否則沒辦法加薪、提高育兒津貼；「我們真的非常期待立法委員盡責、遵守法律規定，如期通過預算」。

    另外，對於外界質疑「反萊豬就是反美豬，反核食就是反日食」，蘇貞昌說，國人都很清楚食安第一，政府會嚴格把關，會以食品安全為首要考量，也會嚴格遵守國際標準及科學證據，希望有心人士不要造謠。

    至於國民黨立委林為洲告蘇貞昌造謠一事，蘇貞昌回應，相關事實已在立法院的公報一個字一個字都已刊登清楚，相關機關也依法處理，希望不要再做這種造謠、抹黑，不要浪費司法資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總預算逕付二讀爭議 政院：攸關社福盼朝野合力速審
    2021/12/23 14:02

    總預算逕付二讀爭議 政院：攸關社福盼朝野合力速審
    總預算案逕付二讀》「拒審又避責」 民進黨籲國民黨適可而止
    2021/12/23 05:30

    總預算案逕付二讀》「拒審又避責」 民進黨籲國民黨適可而止

    遠信與東森購物攜手推出免卡分期服務
    總預算逕付二讀引在野不滿 游錫堃籲年底前完成審查
    2021/12/22 14:16

    總預算逕付二讀引在野不滿 游錫堃籲年底前完成審查
    總預算案》國民黨杯葛 民進黨提案逕付二讀
    2021/12/22 05:30

    總預算案》國民黨杯葛 民進黨提案逕付二讀

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播