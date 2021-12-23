總預算案逕付二讀 蘇貞昌盼國民黨勿杯葛

行政院長蘇貞昌今出席NCC「5G躍台灣，飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，推廣5G網路建設與應用成果。（記者羅沛德攝）

2021/12/23 16:02

〔記者羅綺／台北報導〕民進黨團提案將明年度中央政府總預算案，從委員會抽出逕付二讀，行政院長蘇貞昌今天表示，明年要為軍公教加薪、提高育兒津貼、增加勞保基金，這些都要預算通過才能執行，期待立委能盡責、遵守法律規定，如期通過預算。

國民黨立法院黨團日前宣布，拒審明年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團21日在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商，卻遭到國民黨團指責不道德。

蘇貞昌今日出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，會前接受媒體採訪時，他表示總預算案要趕快通過，已經誤掉法定時間了，再過幾天就是新的一年，要用新的預算，希望國民黨不要不理性杯葛，如期順利通過。

蘇貞昌說，明年1月1日就要為全國的軍公教加薪，還要提升育兒津貼，以及為勞工增加新台幣80億元的勞保基金，這些資金都要預算通過才能執行，否則沒辦法加薪、提高育兒津貼；「我們真的非常期待立法委員盡責、遵守法律規定，如期通過預算」。

另外，對於外界質疑「反萊豬就是反美豬，反核食就是反日食」，蘇貞昌說，國人都很清楚食安第一，政府會嚴格把關，會以食品安全為首要考量，也會嚴格遵守國際標準及科學證據，希望有心人士不要造謠。

至於國民黨立委林為洲告蘇貞昌造謠一事，蘇貞昌回應，相關事實已在立法院的公報一個字一個字都已刊登清楚，相關機關也依法處理，希望不要再做這種造謠、抹黑，不要浪費司法資源。

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