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    正副總統新年賀卡亮相 「虎虎生風」展現國家自信

    總統府23日召開記者會公布「2022總統副總統賀年卡」，由發言人Kolas Yotaka介紹卡片設計理念，卡片上展現出虎年的意象並題詞「虎虎生風格 自信向前行」。（記者塗建榮攝）

    總統府23日召開記者會公布「2022總統副總統賀年卡」，由發言人Kolas Yotaka介紹卡片設計理念，卡片上展現出虎年的意象並題詞「虎虎生風格 自信向前行」。（記者塗建榮攝）

    2021/12/23 17:01

    〔記者蘇永耀／台北報導〕為迎接111年虎年的到來，總統府製作總統、副總統賀年卡，傳達總統及副總統的新春祝福。總統府發言人Kolas Yotaka指出，本次賀年卡以生肖為主題，主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，「2022」數字構成的虎紋，則表達「前進」之意，搭配「虎虎生風格，自信向前行」文案，與英文新年快樂 「Happy New Year 2022」，除祝賀新歲外，也象徵我們國家的自信以及對未來的期許。

    Kolas Yotaka說，電子賀卡則以紙本賀年卡元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片，從傳統年節「虎」年的慶典，到跳入家庭和樂的「貓」，再進入全世界，以多元的字體、語言、老虎、貓科類動物等許多風格呈現，視覺上也能跳脫大眾對於傳統生肖賀年的印象，如同臺灣的多元文化，帶出「虎虎生風格」的概念。期許能夠像老虎般的勇猛，又保有貓科動物的柔軟身段，面對瞬息萬變的環境，保持變化的彈性，就是我們的風格，一起勇敢地面對全新的ㄧ年。

    總統、副總統電子賀卡即日起也上掛「總統府全球資訊網」首頁。這次電子賀年卡的導演鄭凱文，曾製作台北表演藝術中心形象動畫、台灣設計研究院標誌動畫、2020/2021台北音樂不斷電形象動畫等。

    總統府23日召開記者會公布「2022總統副總統賀年卡」，卡片上展現出虎年的意象並題詞「虎虎生風格 自信向前行」。（記者塗建榮攝）

    總統府23日召開記者會公布「2022總統副總統賀年卡」，卡片上展現出虎年的意象並題詞「虎虎生風格 自信向前行」。（記者塗建榮攝）

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