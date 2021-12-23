回家檢疫違規難查 陳時中：要靠自律不可能裝監視器

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今說，返家檢疫是要靠民眾配合、自律，因為不可能在家裝監視器看有無違規。（指揮中心提供）

2021/12/23 15:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國春節武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢疫專案「7+7+7」已有履行者採檢陰性後，返家居家檢疫；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今說，返家檢疫是要靠民眾配合、自律，因為不可能在家裝監視器看有無違規。

負責居家檢疫業務的里長反映，有人違反規定和家人共用衛浴等，也很難查核，擔心會因此出現風險；日前甚至有電視台媒體在疫情記者會上提問「如何防止鄰居和朋友到居檢者家裡串門子」，引來陳時中怒批「居家檢疫規定都多久了，還敢串門子？簡直不要命了，被查獲一定重罰！」

陳時中今天在疫情記者會上提到，回家是自主的情況下，也不可能裝監視器在房間裡，而防疫需要靠大家長期配合和自律，共用浴室跟房間是絕對不准的，被查到當然重罰。

陳時中指出，回到家裡居檢，就跟防疫旅館或集中檢疫所一樣，絕對不能出去、不可共餐，且要獨立浴廁，相關清潔衛生也都要跟防疫旅館守則一樣，不是回到家就代表可以在家中到處跑，若要在家中到處走，除非整個家中只有1人的「1人1戶」，「1人1室」就絕對不可以。

陳時中呼籲，居家檢疫「1人1室」的活動範圍，就是「1室」裡；若1人1戶，活動範圍就在「1戶」，他也請居家檢疫者的家人一起配合規定，社區風險才能降到最低。

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