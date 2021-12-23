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    總預算爭議有解？ 柯建銘：可提復議退回委員會審查

    立法院長游錫堃今召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長游錫堃今召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    2021/12/23 16:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕總預算爭議有解？立法院院會21日表決通過將111年度中央政府總預算案逕付二讀，引起在野黨團不滿，要求退回委員會實質審查。立法院長游錫堃今召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘表示，願意提出復議，回到委員會審查，並讓出下週三個委員會給國民黨團，但國民黨團要承諾12月28日前送出委員會，並排除1個月協商冷凍期，在春節假期前順利完成三讀。

    目前協商仍在進行中，但朝此方向討論。

    朝野協商前，時代力量黨團、民眾黨團、國民黨團均在議場前召開記者會，對外宣布各黨團立場，批評民進黨不應將總預算案逕付二讀，要求退回委員會審查。

    協商時，柯建銘表示，解決問題最重要，沒有公投贏就提出將總預算案逕付二讀，事實上是在17日就已提出，和公投贏沒關係。柯強調，執政黨有義務捍衛預算順利通過，11月23日，國民黨團總召費鴻泰宣布拒絕朝野協商，同月29日拒審，「我們怎麼辦？無法在這會期完成審查，下會期又有總質詢，全部卡在一起」。

    「這幾天每個人都罵我，沒關係，要談才是正事」，柯建銘說，今天他很誠懇地講，壞話就過去了，今天講理性的話，鑰匙在我的手上，也在大家的手上，歷史會記下這刻，看我們怎麼解決，有人罵從戒嚴時期都沒這樣，那時有審預算嗎？

    柯建銘表示，游院長也很關心此事，「我們提復議沒問題」，回到委員會審查，八個委員會可以讓三個出來，在12月28日前審完送出委員會，之後再由財政委員會彙整，這要排除朝野協商1個月沒錯，並在臨時會春節前完成三讀。柯強調，是要解決問題的，「我必須要捍衛預算能夠通過」。

    國民黨立委賴士葆指出，我們保證12月28日前一定審完，這樣都解決了，12月底前全部送出去，只要老柯點頭同意，明天提復議，我們同意12月底前審完送出委員會，且1月28日之前我們絕對可以完成三讀，但不要提到冷凍期，我們盡量協商，所有程序都要走，行政官員好好溝通討論，這問題就解決了。

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