抗疫有成 總統府111年元旦升旗號召百名醫護大合唱迎接新年

總統府23日舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會」，今年防疫有成特邀醫師公會全聯會等五個團體共同主辦。圖為五個團體代表出席記者會，會後一同合影。（記者塗建榮攝）

2021/12/23 17:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日舉行111年元旦升旗典禮活動說明。為感念醫護人員在過去一年來不辭辛勞對抗疫情，守護全體台灣人民安全， 今年元旦特別以「堅韌台灣 立足世界 World as One」為企劃主軸，規劃「向醫護致敬演唱會」活動，將號召百名醫護人員到典禮現場，以大合唱的方式迎接嶄新一年。

為籌辦明年元旦升旗典禮，台灣醫護五大公會特別組成「中華民國醫事團體 元旦升旗典禮委員會」，共同規劃這次活動，並申請「行政院簡訊實聯制」QRcode， 讓想參加元旦升旗典禮的民眾可以快速且安心無虞的進入會場。

醫師公會全國聯合會理事長邱泰源認為，能受邀主辦元旦升旗典禮，相信這是對醫護人員莫大的肯定。護理師護士公會全國聯合會高靖秋理事長表示，規劃這場活動除了希望將醫護人員才華洋溢的一面呈現給大眾，也想藉此機會謝謝民眾在疫情期間的配合，讓台灣成為國際防疫資優生。

這次活動主視覺也嘗試新風格設計，由台灣知名插畫師鍾逸婷以純愛日萌文化的動漫風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作視覺形象，以期吸引不同世代關注。綽號「海瓜子」的鍾逸婷說，「在製作這份視覺時，誠心感受到所有醫護團隊的辛勞。」

「向醫護致敬演唱會」由一群熱血的急診醫師所組成的 搖滾樂團「重症搖滾」，他們將防疫期間觀察到的現象，以及想對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》，在升旗典禮當天獻唱。曾經身為第一線急診醫師的黃怡婷強調，希望民眾在後疫情時代保持愉快的心情及防疫衛生習慣，看到醫護人員 也不吝給予鼓勵與打氣，為健康幸福的未來繼續努力！

演唱會壓軸橋段將由五大醫事公會的百人大合唱擔綱，挑選抗疫名曲《幸福台灣子》及耳熟能詳的《明天會更好》。演唱過程搭配疫情期間醫護及藥師人員，不眠不休堅守崗位的感人畫面，將過去醫護及全民防疫的努力完整呈現，共同期許新的一年依然能生活如常。

總統府23日舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會」，今年防疫有成特邀醫師公會全聯會等五個團體共同主辦，醫師羅浚晅代表發言。（記者塗建榮攝）

總統府23日舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會」，今年視覺設計邀請插畫家鍾逸婷，以醫護為理念應用到主視覺、口罩及其他設計品上。（記者塗建榮攝）

總統府23日舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會」，今年視覺設計邀請插畫家鍾逸婷（圖），以醫護為理念應用到主視覺、口罩及其他設計品上。（記者塗建榮攝）

總統府23日舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會」，活動當天將邀集衛福部長陳時中在內等百位醫師、護理師、藥師，一同大合唱。（記者塗建榮攝）

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