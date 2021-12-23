柯文哲任內二備金至少編7.4億 苗博雅：連耶誕燈飾也濫用救命錢

台北市政府編列明年度第二預備金預算7.4億元，台北市議員苗博雅認為，市府常以「因應政事臨時需要」為由大開後門，迴避議會監督，主張酌刪，但市議會財建委員會審查後一文未刪。（記者鄭名翔攝）

2021/12/23 17:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府編列明年度7.4億元第二預備金，市議員苗博雅認為，市府常以「因應政事臨時需要」為由大開後門，連本該以公務預算進行的耶誕燈飾都動用「救命錢」，藉此迴避議會監督，主張酌刪至7億元，作為反對浮濫使用的表態，但經議會財政建設委員會審議後，仍准予保留7.4億元、分文未刪通過一讀。

台北市府主計處去年原編列9.5億元二備金，但遭當時的財建委員會砲轟，台北市長柯文哲調漲社會住宅租金、對外宣稱擬發結婚補助等，不僅預算編列與執行情況不符，又迴避議會監督，最終決議大砍2.1億元至7.4億元；主計處今年則編列7.4億元送審。

主計處長鄭瑞城表示，經各機關繳回剩餘款項後，今年二備金截至12月22日尚餘2.13億元，年終結算後將繳庫；而配合明年將許多將完工的工程須因應物價調高須增加支出，因此維持編列7.4億元。

苗博雅認為，市府動支二備金與災害準備金的界線模糊，例如今年以災準金擴充台北通硬體設備，卻拿二備金補助市場攤販實聯制分流管理，兩者使用名目混淆；鄭瑞城解釋，因今年疫情嚴重，至7月份災準金已不足4千萬，因此才以二備金支應。

苗博雅再批，柯文哲常以「因應政事臨時需要」為由，將商圈形塑計畫、耶誕燈飾及宣傳活動均以二備金支應，質疑此類政事並無臨時需要，「難道市府去年不知道今年會有耶誕節嗎？」市府卻未按程序編列一般預算，而是將「救命錢」當作柯文哲「小金庫」隨意濫用。

苗博雅表示，過去柯市府常拉高年度二備金額度，過去更曾編列史上最高額的12.5億二備金，賸餘再自誇最為樽節省錢，然而許多動支科目不合理，且擴大解讀「因應政事臨時需要」，讓柯文哲隨心所欲做人情、浮濫開支，藉此迴避議會監督，且明年又逢選舉年，主張將二備金刪減至7億元作為反對濫用的表態。

但議員李慶元則肯定市府今年維持7.4億元未增編，且相較前市長馬英九、郝龍斌時期將二備金幾乎全數用罄，柯市府則能結餘繳庫，願予以支持；財建委員會召集人、議員楊靜宇表示，已先詢問藍綠黨團意見，雙方均認為市府未增列且考量疫情未穩，故不反對，最終裁示一讀通過7.4億元二備金預算，保留苗博雅的大會發言權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法