北市防疫旅館「送錯確診者」烏龍 衛生局：將多一道書面通知

台北某一家防疫旅館上週末發生全台首起「送錯確診者」的烏龍事件，指揮中心指揮官陳時中今表示，會請地方衛生局交報告，但應是相對單純的事情。（圖由指揮中心提供）

2021/12/23 15:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北某一家防疫旅館上週末發生全台首起「送錯確診者」的烏龍事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，會請地方衛生局交報告，但應是相對單純的事情。對此北市衛生局表示，將請北市消防局、觀光傳播局提送報告，彙整後給中央，未來也會再用書面資料通知旅館，明確文字資料能雙重確認。

北市觀光傳播局表示，該案旅館有跟衛生局確認需送醫房客資訊，但雙方資訊不一致導致送錯房客一事，市府內部已經有檢討流程。觀傳局已請防疫旅館被通知請房客就醫或採檢時，務必確實核對房客資訊。

衛生局專門委員歐佳齡說，該個案採檢結果陽性須送至醫院隔離治療，衛生局也即刻電話通知防疫旅館人員、消防局出動救護車，但疑似旅館人員與衛生局人員溝通有誤，救護員也沒確認身分，送到醫院後，醫院發現不是陽性確診者，來問衛生局才知道送錯人。

歐佳齡表示，因陽性確診有緊急送醫的需求，因此都是用電話方式通知防疫旅館人員，經過此事後檢討，之後將會增加一個書面通知，留下文字紀錄做雙重確認，也會要求救護車載送確診者前查核個案資訊。至於陳時中要求地方衛生局提送報告，歐佳齡說，一切配合，請消防局、觀傳局提送報告並彙整。

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