為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市防疫旅館「送錯確診者」烏龍 衛生局：將多一道書面通知

    台北某一家防疫旅館上週末發生全台首起「送錯確診者」的烏龍事件，指揮中心指揮官陳時中今表示，會請地方衛生局交報告，但應是相對單純的事情。（圖由指揮中心提供）

    台北某一家防疫旅館上週末發生全台首起「送錯確診者」的烏龍事件，指揮中心指揮官陳時中今表示，會請地方衛生局交報告，但應是相對單純的事情。（圖由指揮中心提供）

    2021/12/23 15:34

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北某一家防疫旅館上週末發生全台首起「送錯確診者」的烏龍事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，會請地方衛生局交報告，但應是相對單純的事情。對此北市衛生局表示，將請北市消防局、觀光傳播局提送報告，彙整後給中央，未來也會再用書面資料通知旅館，明確文字資料能雙重確認。

    北市觀光傳播局表示，該案旅館有跟衛生局確認需送醫房客資訊，但雙方資訊不一致導致送錯房客一事，市府內部已經有檢討流程。觀傳局已請防疫旅館被通知請房客就醫或採檢時，務必確實核對房客資訊。

    衛生局專門委員歐佳齡說，該個案採檢結果陽性須送至醫院隔離治療，衛生局也即刻電話通知防疫旅館人員、消防局出動救護車，但疑似旅館人員與衛生局人員溝通有誤，救護員也沒確認身分，送到醫院後，醫院發現不是陽性確診者，來問衛生局才知道送錯人。

    歐佳齡表示，因陽性確診有緊急送醫的需求，因此都是用電話方式通知防疫旅館人員，經過此事後檢討，之後將會增加一個書面通知，留下文字紀錄做雙重確認，也會要求救護車載送確診者前查核個案資訊。至於陳時中要求地方衛生局提送報告，歐佳齡說，一切配合，請消防局、觀傳局提送報告並彙整。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台防疫旅館大體檢 陳時中：分兩步驟來做
    2021/12/21 14:57

    全台防疫旅館大體檢 陳時中：分兩步驟來做
    防疫旅館疏散旅客？北市駁：進行PCR採檢
    2021/12/21 10:33

    防疫旅館疏散旅客？北市駁：進行PCR採檢

    中山北路都更翻新 二段街廓再現風華
    防桃園旅館群聚重演 觀光局發文地方政府限1/3前完成稽查
    2021/12/20 18:47

    防桃園旅館群聚重演 觀光局發文地方政府限1/3前完成稽查
    漏夜抽查防疫旅館 侯友宜：第一道防線阻絕病毒
    2021/12/17 23:29

    漏夜抽查防疫旅館 侯友宜：第一道防線阻絕病毒

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播